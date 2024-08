Sept mois

Hanoï : Hausse de l'indice des prix à la consommation

Selon le Département des statistiques de la ville, parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, dix ont enregistré un accroissement de prix. Pour leur part, les services postaux et de télécommunications ont baissé de 0,16%.

En particulier, en sept mois, les services éducatifs ont augmenté de 30,58% ; le logement, l'électricité, l'eau, le carburant et les matériaux de construction ont augmenté de 6,19% ; les services d'alimentation et de restauration ont augmenté de 3,28% et les services médicaux et de médecine ont augmenté de 4,15%.

Le total des recettes des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a atteint 475,3 billions de dôngs, en hausse de 10,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les recettes du secteur de l'hôtellerie et de la restauration se sont élevées à 62,1 billions de dôngs, en hausse de 10,5%, tandis que celles du tourisme ont atteint 15,7 billions de dôngs, en hausse de 46,8%, et celles des autres services, 95,9 billions de dôngs, en hausse de 6,5%.

Les activités touristiques sont restées une source majeure de recettes pour de nombreux secteurs de services et le budget local. La ville a accueilli, en sept mois, près de 3,5 millions de voyageurs, soit une hausse de 33,2% en glissement annuel. Rien qu'en juillet, Hanoï a attiré environ 468.000 visiteurs, en hausse de 2,9% par rapport au mois précédent et de 16,6% par rapport à l'année dernière.

