Le Y-Concert convie de grands artistes pour un grand festival de fin d’année

Cet événement d’une nuit réunira plus de 50 artistes renommés issus d’émissions de téléréalité populaires, dont "Anh trai vuot ngan chông gai" (Appelez-moi par le feu), "Chi dep dap gio re song " (Les sœurs qui font des vagues), "Gia dinh Haha" (Haha Family) et "Tân binh toàn nang" (Montrez-le tout au Vietnam). Conçu comme plus qu’un concert traditionnel, le Y-Concert promet un voyage émotionnel continu où artistes et public partagent musique, passion et énergie positive. Selon les organisateurs, le Y-Concert proposera une scène de niveau international dotée d’un système moderne et synchronisé de son, d’éclairage et d’effets, offrant une expérience audiovisuelle immersive. La conception en plein air estompera la frontière entre artistes et public, permettant aux participants non seulement d’observer, mais aussi de participer activement à l’événement. L’événement est considéré comme un nouveau jalon dans l’industrie des arts du spectacle du pays et promet d’offrir un festival de musique complet, où les frontières se dissolvent et la musique devient un langage commun reliant ceux qui chérissent, partagent et aspirent à contribuer.

VNA/CVN