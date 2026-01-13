Le XIVe Congrès national du PCV attendu comme un jalon stratégique

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est attendu comme un événement marquant une nouvelle avancée de développement du pays dans la nouvelle ère, dans laquelle la réconciliation et l’unité nationale constituent des facteurs clés pour franchir de nouveaux caps.

Cette appréciation a été exprimée par le Professeur Furuta Motoo, recteur de l’Université Vietnam - Japon, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Évaluant le rôle et la position politique actuels du PCV, le professeur Furuta Motoo a estimé que le PCV n’est pas seulement la force dirigeante, mais aussi le noyau politique du système politique vietnamien, jouant un rôle décisif dans l’œuvre de Renouveau et de développement du pays. Il a souligné que la caractéristique marquante du PCV réside dans sa capacité constante à être à l’écoute des aspirations et de la volonté du peuple. Tant que cette tradition sera préservée, le Parti communiste continuera de jouer un rôle important dans la vie politique du pays.

À l’approche du XIVe Congrès national, il a exprimé l’espoir que cet événement constituera un jalon important, ouvrant une nouvelle étape de développement pour le Vietnam. Il a salué les orientations mettant l’accent sur la réconciliation et l’unité nationale, les considérant comme des éléments essentiels permettant au Vietnam d’aller plus loin dans la phase suivante de son développement. Au XXIe siècle, le défi consiste à poursuivre la guérison des séquelles laissées par la guerre, à renforcer l’unité et le consensus sociaux, afin d’affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale.

S’agissant des orientations futures, le Professeur Furuta Motoo a estimé que le XIVe Congrès définira une trajectoire claire visant à faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Selon le Professeur japonais, le maintien de la stabilité politique constitue une condition essentielle à la mise en œuvre de stratégies de long terme telles que la transformation numérique, le développement vert et une intégration approfondie. Dans un contexte de concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, le leadership solide du PCV permet au pays de préserver son autonomie stratégique et de jouer un rôle actif dans les enjeux régionaux.

