Le XIVe Congrès national du Parti : un nouvel élan pour les relations Vietnam -Mozambique

A l'occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Trân Thi Thu Thin, a accordé une interview au Bulletin de FRELIMO (BIF), soulignant l'importance historique de cet événement pour le développement national et les relations bilatérales.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un événement politique d’une importance particulière et décisive pour le développement du pays dans la nouvelle ère. Et les perspectives de la coopération entre le Vietnam et le Mozambique après le Congrès sont prometteuses.

C’est ce qu’a estimé l’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Trân Thi Thu Thin, lors d’une interview au Bulletin de FRELIMO (BIF), organe officiel du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) - parti au pouvoir.

Selon elle, ce congrès marquera un tournant majeur pour la réalisation des objectifs stratégiques à l’horizon 2030, à l’occasion du centenaire du PCV, ainsi que pour la vision à l’horizon 2045, correspondant au centenaire du pays.

L’ambassadrice a précisé que le Congrès se concentrera sur trois missions majeures : maintenir la stabilité et le développement, préserver résolument un environnement de paix, défendre fermement la Patrie et promouvoir une croissance rapide et durable afin d’améliorer le niveau de vie de la population ; perfectionner les institutions, construire un cadre juridique et des mécanismes politiques cohérents en vue d’éliminer définitivement les obstacles et de créer une dynamique favorable au développement national ; concrétiser la Vision 2030, en s’efforçant de faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne.

Trân Thi Thu Thin a également mis en lumière trois axes stratégiques qui seront au cœur des discussions du XIVᵉ Congrès: percée en matière institutionnelle et technologique ; développement des ressources humaines et du personnel à travers la restructuration qualitative de la main-d’œuvre et la valorisation des talents ; poursuite des améliorations dans le processus de développement des infrastructures socio-économiques, notamment dans les domaines des transports, des technologies et de l’énergie.

Photo : VNA/CVN

Évoquant le mandat 2021-2025, Trân Thi Thu Thin a rappelé que, malgré les fluctuations mondiales, le Vietnam avait enregistré une croissance moyenne de 6,3% par an, et qu’en 2025, le PIB avait dépassé 510 milliards de dollars et le revenu par habitant avait atteint environ 5.000 dollars, plaçant le pays parmi les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Concernant les relations entre le PCV et le FRELIMO, elle a souligné que le FRELIMO figurait parmi les premiers partis politiques avec lesquels le PCV avait établi des relations d’amitié et de coopération dès 1960, lorsque les deux partis et les deux peuples se tenaient côte à côte dans la lutte pour l’indépendance nationale. Sur la base de ces bonnes relations, de nombreux projets ont été mis en œuvre avec des résultats positifs, dont la création de la société de téléphonie mobile Movitel au Mozambique, devenue un modèle grâce à sa couverture nationale étendue et à son rôle pionnier dans la transformation numérique du pays.

L’ambassadrice vietnamienne s’est déclarée convaincue que le PCV continuera d’accorder une priorité à la préservation et au développement de l’amitié traditionnelle avec le FRELIMO, considérée comme un fondement politique solide pour orienter les relations entre les deux pays.

VNA/CVN