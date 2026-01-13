Le XIVe Congrès du PCV, tournant stratégique pour le développement du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constituera un jalon majeur, ouvrant une nouvelle phase de développement marquée par une "percée stratégique" , dans laquelle la science, la technologie, l’innovation et la réforme institutionnelle joueront un rôle clé.

>> Le PCV, moteur décisif des victoires de la révolution vietnamienne, selon un dirigeant égyptien

>> Le XIVe Congrès national du Parti, clé de la transformation du Vietnam à l’horizon 2045

Photo : VNA/CVN

Cette appréciation a été formulée par le Professeur Qu Qiang, de l’Université Minzu de Chine, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Selon lui, le Vietnam s’affirme aujourd’hui comme un pays jouissant d’un statut de plus en plus élevé en Asie du Sud-Est. Fort des acquis obtenus entre le XIIᵉ et le XIIIᵉ Congrès, le pays s’est imposé comme l’une des économies à la croissance la plus dynamique de la région, tout en maintenant la stabilité politique et sociale, en approfondissant son intégration internationale et en renforçant progressivement sa compétitivité nationale.

Toutefois, le contexte actuel de développement a profondément évolué par rapport à la période précédente. Dans ce contexte, le Vietnam, en tant qu’économie émergente majeure et maillon clé des chaînes d’approvisionnement de l’ASEAN, doit opérer des choix stratégiques appropriés afin de préserver sa dynamique de développement et d’améliorer la qualité de sa croissance.

Depuis le XIIe Congrès, le Vietnam a poursuivi avec constance la lutte contre la corruption, engagé des réformes structurelles et renforcé la discipline, envoyant ainsi un message clair selon lequel la réforme doit aller de pair avec la stabilité. Le maintien d’une orientation politique ferme, d’une trajectoire de développement cohérente et de l’unité idéologique est considéré comme une condition préalable essentielle au succès des réformes.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam revêtira une importance toute particulière, en définissant les orientations stratégiques du pays pour les années à venir. Les décisions qui y seront adoptées n’auront pas seulement une portée nationale, mais exerceront également un impact positif sur la région et le monde dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes.

De nombreux autres experts et universitaires chinois ont également exprimé des évaluations positives ou neutres, mettant en avant la stabilité et la continuité du paysage politique vietnamien ainsi que les perspectives de coopération Vietnam - Chine dans la nouvelle période.

Les médias chinois ont cité des sources officielles vietnamiennes afin de fournir des informations de base sur le processus de préparation du personnel et le calendrier prévisionnel de la tenue du Congrès. L’opinion publique chinoise en ligne manifeste un intérêt particulier pour les réformes institutionnelles vigoureuses menées par le Vietnam à l’approche du Congrès.

VNA/CVN