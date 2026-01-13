Le Vietnam et le Cambodge renforcent une coopération substantielle et efficace

Dans le cadre d’une visite de travail à Phnom Penh les 12 et 13 janvier, une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par le vice-ministre Nguyên Manh Cuong, a rencontré de hauts responsables cambodgiens afin de promouvoir une coopération substantielle et efficace entre les deux pays voisins.

Le 13 janvier, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a eu une rencontre avec la ministre cambodgienne du Commerce, Cham Nimul. Lors de la rencontre, il a salué la coopération commerciale bilatérale, le volume des échanges ayant atteint 11,33 milliards de dollars en 2025.

De son côté, Cham Nimul a félicité le Vietnam pour ses réalisations économiques et commerciales, les considérant comme un modèle dont le Cambodge peut s’inspirer, et s’est dite confiante quant à la poursuite d’une forte croissance de l’économie vietnamienne au sein de l’ASEAN et à l’échelle mondiale.

Les deux parties ont également discuté de mesures visant à renforcer la connectivité économique et commerciale, avec l’objectif de porter prochainement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Auparavant, le 12 janvier, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a été reçu par le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, également président de l'Autorité nationale de lutte contre la drogue. Le dirigeant cambodgien a félicité le Vietnam pour ses performances remarquables, notamment une croissance économique de 8,02 % en 2025, illustrant le dynamisme de son économie. Il a également salué le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène régionale et internationale, tout en exprimant sa confiance dans le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coordination entre les ministères, les secteurs et les localités, de maintenir et de valoriser les mécanismes de coopération existants, et de promouvoir une coopération plus substantielle et plus efficace, contribuant ainsi à l’approfondissement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu’à la stabilité, au développement et à la paix dans la région.

