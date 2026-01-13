Un nouvel élan pour les relations Vietnam - Singapour

Dans le cadre de sa visite de travail à Singapour, le 13 janvier, Nguyên Hoà Binh, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent du Vietnam, a rencontré le ministre senior singapourien, Lee Hsien Loong.

Lors de l’entretien, Nguyên Hoà Binh a salué les contributions importantes et durables de feu le Premier ministre Lee Kuan Yew ainsi que de Lee Hsien Loong au renforcement et à l’approfondissement des relations bilatérales et au développement économique du Vietnam au cours des dernières décennies, notamment à travers l’essor du réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP).

Lee Hsien Loong s’est dit convaincu qu’avec ses potentiels et avantages comparatifs, le Vietnam réaliserait des avancées majeures en matière de développement économique. Il s’est félicité des progrès positifs et substantiels des relations bilatérales, en particulier du développement de 21 parcs VSIP dans 14 provinces et villes vietnamiennes, ainsi que de l’objectif fixé par les dirigeants des deux pays d’atteindre 30 VSIP d’ici 2030.

S’agissant de la coopération financière, Lee Hsien Loong a félicité le Vietnam pour la création de son Centre financier international, affirmant que le gouvernement singapourien était prêt à échanger, à soutenir le Vietnam et à promouvoir la connectivité entre les centres financiers internationaux des deux pays.

Remerciant Lee Hsien Loong pour ses avis et recommandations, Nguyên Hoà Binh a exprimé le souhait que le ministre senior continue de soutenir le développement substantiel, efficace et durable des relations bilatérales, ainsi que le partage d’expériences en matière de développement des centres financiers et de coopération entre les centres financiers internationaux des deux pays.

À cette occasion, Nguyên Hoà Binh a invité Lee Hsien Loong à effectuer une nouvelle visite au Vietnam à un moment opportun ; invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir.

