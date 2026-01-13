Remise de l’Ordre de l’amitié à l’ambassadeur américain Marc Knapper

L’ambassadeur des États-Unis, Marc Evans Knapper, a reçu le 13 janvier l’Ordre de l’Amitié du Vietnam pour ses contributions significatives à la promotion et au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays durant son mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette distinction lui a été remise par le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, au nom du président de la République, Luong Cuong, lors d’une cérémonie à Hanoï.

L’Ordre de l’amitié est une noble distinction de l’État vietnamien décernée à des individus et à des collectifs étrangers ayant apporté des contributions importantes à l’édification, au renforcement et au développement de l’amitié, de la solidarité et de la coopération entre le Vietnam et les autres pays.

L’attribution de cette distinction à l’ambassadeur Marc Knapper témoigne de la reconnaissance des dirigeants et du peuple vietnamiens pour ses contributions importantes aux relations entre le Vietnam et les États-Unis durant son mandat au Vietnam.

Lors de la rencontre tenue après la cérémonie, le ministre Lê Hoài Trung a félicité l’ambassadeur américain pour l’achèvement réussi de son mandat et a salué ses contributions importantes au renforcement et à l’approfondissement des relations Vietnam - États-Unis dans de nombreux domaines, notamment l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en septembre 2023.

Il a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis et a proposé que les deux parties poursuivent leur coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les contenus conclus par les dirigeants des deux pays, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts de chacun, au service de la paix, de la coopération et du développement dans le monde.

De son côté, l’ambassadeur Marc Knapper a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et le soutien étroit du ministère vietnamien des Affaires étrangères ainsi que des organismes compétents au cours des quatre dernières années. Il a affirmé que, quel que soit son futur poste, il resterait un ami du Vietnam et continuerait d’accompagner le développement des relations Vietnam - États-Unis.

VNA/CVN