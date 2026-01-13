Son La s’engage à garantir des élections démocratiques, sûres et conformes à la loi

Une délégation du Comité permanent de l’Assemblée nationale et du Conseil électoral national, conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a tenu une séance de travail avec le Comité électoral de la province de Son La sur les préparatifs des élections des députés à la XIV e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : Nguyên Cuong/VNA/CVN

Vu Hông Thanh a salué les efforts déployés et les résultats obtenus par cette province montagneuse du Nord dans la préparation du scrutin. Il l’a exhortée à poursuivre un pilotage étroit et une direction rigoureuse de l’ensemble des activités électorales, en veillant au strict respect de toutes les étapes, procédures et échéances prévues avant, pendant et après le jour du vote, conformément aux dispositions légales.

La présentation des candidats, les consultations avec les électeurs sur les lieux de travail, ainsi que la déclaration, la réception et l'examen des dossiers de candidature doivent être effectués de manière rigoureuse et légale. Il a également souligné la nécessité de poursuivre la révision, la mise à jour et le complément des listes électorales afin de garantir le droit de vote des citoyens, ainsi que l'importance d'une compilation, d'une publication et d'un affichage scientifiques, précis et exhaustifs des listes de candidats et de leurs brèves biographies.

Par ailleurs, la province de Son La a été invitée à renforcer la communication auprès du public, à assurer la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale, et à préparer de manière approfondie les infrastructures, les équipements et les conditions techniques.

Elle est également appelée à élaborer et à mettre en œuvre de façon proactive des plans d’urgence afin de garantir le bon déroulement des élections, dans le respect des exigences de sécurité et du calendrier fixé.

À ce jour, la province a achevé la consolidation des organes électoraux à tous les niveaux, conformément aux délais, structures, compositions et procédures réglementaires. Au niveau provincial, le Comité populaire de Son La a constitué un Comité électoral provincial de 31 membres. Au 15 novembre 2025, 100% des communes et des quartiers avaient mis en place leurs Comités électoraux communaux, totalisant 1.181 membres.

Le premier cycle de consultations à Son La s'est déroulé avec sérieux, dans le strict respect des procédures, garantissant la démocratie, la transparence et l'adéquation au contexte local. Neuf sièges de députés à l'Assemblée nationale sont attribués à Son La (six sièges réservés aux résidents et travailleurs locaux, et trois sièges attribués par le Comité central du Parti).

Le 5 décembre 2025, le comité permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province a tenu sa première consultation et a approuvé la présentation de 17 candidats.

S’agissant des élections aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la première consultation provinciale, également organisée le 5 décembre 2025, a arrêté le nombre de 55 sièges au Conseil populaire provincial, avec 122 candidats potentiels.

Au niveau communal, du 4 au 9 décembre 2025, les conférences de consultation ont permis de convenir de l’élection de 1.619 députés aux Conseils populaires communaux, avec 2.941 candidats potentiels présentés.

Enfin, Hoàng Van Nghiêm, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation provinciale des députés à l’Assemblée nationale, a affirmé que la province continuerait de mobiliser l’ensemble du système politique afin d’assurer le bon déroulement des élections.

VNA/CVN