Le Premier ministre : achever le déminage des terres contaminées d’ici 2045

Dans l’après-midi du 13 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence consacrée au bilan de la mise en œuvre du Programme d’action national de règlement des conséquences des bombes et mines laissés par la guerre au Vietnam pour la période 2010-2025 (Programme 504), ainsi qu’aux orientations pour la période à venir.

Photo : VNA/CVN

Au cours des 15 dernières années, avec le soutien et la coopération de six pays et de quatorze organisations internationales, le Vietnam a mis en œuvre efficacement le Programme 504.

Grâce au renforcement des activités de sensibilisation et d’éducation à la prévention des accidents liés aux mines, la perception et les compétences de la population se sont améliorées.

Depuis 2017, certaines années n’ont enregistré qu’un à deux accidents, et de nombreuses localités n’ont connu aucun incident pendant plusieurs années consécutives.

Sur la période 2010-2025, près de 29.000 milliards de dôngs ont été mobilisés à l’échelle nationale pour la réalisation de 8.844 projets de prospection et de déminage, permettant de nettoyer environ 530.000 hectares, sur un total estimé à 6,1 millions d’hectares de terres soupçonnées d’être contaminées par des bombes et mines...

Concluant la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage pour le règlement des conséquences des bombes, mines et agents chimiques laissés par la guerre au Vietnam, a souligné que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une attention constante à la lutte contre les conséquences des bombes et mines, considérée comme une mission politique centrale, urgente et de longue haleine, étroitement liée au développement socio-économique, ainsi qu’à la construction et à la défense de la Patrie.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était devenu un modèle mondial de coopération dans le règlement des conséquences de la guerre. Selon lui, la coopération internationale en matière de déminage constitue un message fort d’un Vietnam qui valorise la paix.

Il a également saisi cette occasion pour remercier les gouvernements et les organisations internationales pour leur accompagnement aux côtés du Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre et les opérations de déminage.

Le Premier ministre a approuvé les orientations principales du programme pour la période à venir et a appelé à s’efforcer d’atteindre l’objectif fondamental consistant à achever le nettoyage de l’ensemble des terres contaminées par les bombes et mines, jusqu’à une profondeur de 0,5 mètre, d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné la nécessité de poursuivre le perfectionnement du système de politiques et de cadres juridiques, de renforcer la coopération internationale et le partage d’expériences, en vue de faire du Vietnam un "modèle international pionnier" dans le domaine du déminage et du règlement des conséquences de la guerre, d’intensifier la recherche et l’application des avancées scientifiques et technologiques, de renforcer les activités de sensibilisation et d’éducation afin d’améliorer la prévention des accidents liés aux mines, ainsi que d’assurer une prise en charge et un soutien complets aux victimes des bombes et mines...

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam continuerait de faire preuve de proactivité et d’engagement dans le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre, tout en appelant la communauté internationale à unir ses efforts pour réparer les séquelles de la guerre, préserver la paix et renforcer la coopération en vue d’un développement commun.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a remis des certificats de mérite du Premier ministre à des collectivités et à des individus ayant accompli des performances remarquables dans la mise en œuvre du Programme d’action national de règlement des conséquences des bombes et mines laissés par la guerre au Vietnam pour la période 2010-2025.

VNA/CVN