Le XIVe Congrès national du Parti, clé de la transformation du Vietnam à l’horizon 2045

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’affirme comme un jalon politique majeur, cristallisant l’intelligence, la volonté et l’aspiration de développement de tout le peuple. Cet événement historique devrait définir de nouvelles orientations stratégiques, jetant les bases solides pour que le pays s’engage pleinement dans une ère de progrès, réalisant l’ambition de devenir une nation prospère et heureuse.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Rome, Stefano Bonilauri, directeur de la maison d’édition italienne Anteo Edizioni et lauréat du prix A du concours d'écriture pour protéger le fondement idéologique du Parti 2024, souligne que ce congrès devrait déterminer une vision de développement tournante, aidant le Vietnam à devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Selon cet expert, le congrès se tient dans le contexte où le Vietnam obtient de grandes réalisations d’une signification historique, créant un fondement solide pour le pays d’entrer à une nouvelle ère. La lutte contre la corruption, menée avec une détermination sans faille et "sans exception, sans zone interdite", a considérablement renforcé la confiance de la population et la stabilité politique du pays, deux piliers de la nouvelle voie envers le 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, a souligné que le travail d'édification du Parti vise à instaurer un système transparent et intègre, capable de lever les goulots d'étranglement institutionnels qui freinent la croissance.

En ce qui concerne l'économie, pour le gouvernement vietnamien, la stabilité est intrinsèquement liée à l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers et à l'objectif ambitieux d'une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de 10% dès 2026. Sur la scène diplomatique, le Vietnam continue d'élargir son espace de développement et de rehausser son prestige international grâce à une approche flexible.

Stefano Bonilauri évalue que la réussite de la diplomatie vietnamienne, fondée sur l'intérêt national, l’esprit d’autonomie et de résilience, crée une base pour la confiance sur la stabilité du Vietnam en 2026. Dans un contexte de polarisation mondiale croissante, le Vietnam a su renforcer ses liens avec des partenaires clés tels que la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon et l'Australie, tout en maintenant une "neutralité pratique" bénéfique à attirer des investissements étrangers.

Devenu un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam dispose aujourd'hui d'un réseau diplomatique étendu couvrant 193 États membres de l'ONU, des dizaines de partenariats intégral et stratégique, et participe activement aux activités de l'ASEAN et de l’ONU.

Stefano Bonilauri a particulièrement salué l'évolution du Vietnam, passant d'une simple participation à une contribution active et proactive, notamment dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et l’aide humanitaire internationale.

L'institutionnalisation de cet engagement, marquée par l'adoption de la Loi sur la participation aux forces de maintien de la paix en 2025, a permis le déploiement de plus de 1.100 personnels au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Ces missions, où le Vietnam se distingue par l'excellence de ses unités de génie et de ses hôpitaux de campagne, ainsi que par une forte représentation féminine (plus de 16%), projettent l'image d'une nation éprise de paix et de promotion de la stabilité.

En contribuant à la sécurité mondiale, le Vietnam protège ses intérêts nationaux "à distance" et consolide sa souveraineté à travers un réseau de partenariats multilatéraux solides, a-t-il conclu.

VNA/CVN