Répétition préliminaire de l'organisation du XIVe Congrès national du Parti

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a présidé, dans la matinée du 13 janvier, la répétition préliminaire des préparatifs du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, au Centre national des congrès à Hanoï.

>> Vers le XIVe Congrès national du Parti : les résultats économiques parlent d’eux-mêmes

>> La diaspora vietnamienne réaffirme sa confiance totale dans la direction du Parti et de l’État

>> Lutter contre la désinformation malveillante

Photo : VNA/CVN

Ont participé à cette répétition préliminaire le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, le chef du Bureau du Comité central du Parti, Pham Gia Tuc, ainsi que des membres du Sous-comité d’organisation.

Trân Câm Tu et sa délégation ont inspecté la salle plénière, les espaces d’exposition, le Centre de presse, ainsi que les dispositifs techniques, médicaux et de sécurité.

Le permanent du Secrétariat a salué l’engagement des unités concernées, qui a permis d’atteindre les objectifs fixés conformément au plan. Il a toutefois demandé aux services compétents de finaliser les derniers ajustements relatifs à la décoration, aux infrastructures de communication, à la signalétique et aux programmes artistiques. Il a exigé que l’ensemble des tâches soit achevé d’ici la fin de la journée du 13 janvier.

Le Centre de presse devra être pleinement opérationnel en vue de son inauguration et de la conférence de presse internationale prévues dans l’après-midi du 14 janvier.

Enfin, il a insisté sur la nécessité d’une coordination rigoureuse afin de garantir une sécurité absolue et la réussite de la répétition générale programmée dans la matinée du 14 janvier, ultime étape préparatoire avant l’ouverture du Congrès.

VNA/CVN