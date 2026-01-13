Un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs électoraux à Lai Châu

Une délégation de travail du Comité permanent de l’Assemblée nationale et du Conseil national électoral, conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale, (AN), Lê Minh Hoan, a examiné mardi 13 janvier dans la province de Lai Châu les préparatifs des élections législatives de la XVI e législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031.

Lê Minh Hoan a salué les préparatifs de Lai Châu pour ces élections, prévues le 15 mars, soulignant que la province doit créer de nouvelles opportunités de développement et renforcer son attractivité pour les investissements en s’appuyant sur ses atouts afin de valoriser ses spécificités locales.

Il a également exhorté Lai Châu à promouvoir la solidarité nationale entre les groupes ethniques, à améliorer le bien-être de la population et à encourager le développement socio-économique des communautés locales, tout en garantissant la défense et la sécurité nationales.

Le dirigeant de l’Assemblée nationale a indiqué que les autorités devraient renforcer la communication, traiter efficacement tout problème éventuel et veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement des élections.

Lai Châu a annoncé la mise en place d’un comité électoral local composé de 23 membres, de ses sous-comités et d’une équipe de soutien. Les circonscriptions ont été délimitées et annoncées, ainsi que le nombre de députés à élire dans chacune d’elles.

Un comité a été créé pour l’élection des députés à la XVIe Assemblée nationale, et un autre pour l’élection des députés au Conseil populaire provincial. Des comités électoraux ont été formés dans les 38 communes et quartiers, avec leurs sous-comités et groupes de soutien.

À Lai Châu, 13 personnes ont été nommées candidats à l’Assemblée nationale, tandis que la province se voit attribuer sept sièges : quatre proposés par la localité et trois par les autorités centrales.

Au total, 93 personnes ont été nommées candidats au Conseil populaire provincial, qui comptera 50 membres, 1.358 autres ont été nommées candidats aux Conseils populaires communaux qui compteront 754 sièges.

La province a indiqué que les autorités à tous les niveaux ont activement mené la campagne électorale, en mettant l’accent sur la signification et l’importance des élections. La nomination des candidats a été préparée avec soin afin de répondre aux exigences en matière de nombre et de structure.

Les élections se déroulant peu après le XIVe Congrès national du Parti et les festivités du Nouvel An lunaire, une charge de travail considérable devra être gérée, nécessitant une étroite coordination à tous les niveaux et dans tous les secteurs afin d’assurer une préparation optimale et de résoudre rapidement les difficultés, ont-ils déclaré.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Lai Châu, Lê Minh Ngân, a remercié les membres de la délégation pour leurs observations et a exprimé sa détermination à mener à bien l’élection des députés à la XVIe Assemblée nationale et l’élection des députés aux Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031.

