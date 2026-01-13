Le président de l’AN reçoit les ambassadeurs du Cambodge, des États-Unis et des Philippines

Dans l’après-midi du 13 janvier, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a reçu les ambassadeurs du Cambodge, des États-Unis et des Philippines, venus prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadrice cambodgienne Chea Kimtha, Trân Thanh Mân a apprécié la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Sénat cambodgien ainsi que l’Assemblée nationale cambodgienne, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. À cette occasion, il a remercié le Cambodge et lui a demandé de continuer à accorder l’attention à la facilitation du statut juridique des personnes d’origine vietnamienne, afin qu’elles puissent vivre de manière stable, contribuer au développement du Cambodge et aux relations d’amitié entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadrice Chea Kimtha a hautement apprécié le don par le Vietnam du bâtiment administratif de l’Assemblée nationale cambodgienne, le qualifiant de symbole de solidarité et d’amitié traditionnelles, et a exprimé sa confiance dans le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et dans la réalisation des objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045.

Les deux parties se sont félicitées que les échanges commerciaux bilatéraux aient dépassé 11 milliards de dollars en 2025 et ont convenu de s’efforcer d’atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux pays.

Lors de la rencontre avec l’ambassadeur des États-Unis, Marc Knapper, Trân Thanh Mân a salué ses contributions au renforcement des relations bilatérales, notamment l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global en 2023. Il a affirmé son soutien à la proposition de l’ambassadeur américain consistant à intensifier les échanges de délégations parlementaires ainsi que la coopération dans des domaines prioritaires, notamment la transformation numérique, l’innovation, les sciences et technologies, l’adaptation au changement climatique, l’éducation et la formation, la santé. Il a également souligné l’importance de poursuivre la mise en œuvre efficace des projets de règlement des conséquences de la guerre.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne était prête à coopérer étroitement avec le Congrès américain afin de perfectionner le cadre juridique favorable à la coopération bilatérale.

L'ambassadeur Marc Knapper s’est dit honoré de travailler au Vietnam à un moment où les relations bilatérales connaissent un développement important et a réaffirmé son engagement à continuer de contribuer aux relations Vietnam - États-Unis.

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur des Philippines, Meynardo L.B. Montealegre, Trân Thanh Mân a rappelé que l’année 2026 marquerait le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et a exprimé le souhait de voir appliquer diverses mesures afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars.

L’ambassadeur philippin a appelé à poursuivre le renforcement de la coopération économique et commerciale ainsi que des échanges entre les peuples, en vue d’atteindre prochainement un volume d’échanges bilatéraux de 10 milliards de dollars. Meynardo L.B. Montealegr a informé que les Philippines avaient levé les restrictions sur l’importation de riz, contribuant ainsi au renforcement de la coopération commerciale et à la sécurité alimentaire.

VNA/CVN