Le 106e anniversaire du fondateur du bouddhisme de Hoà Hao célébré à An Giang

Le Conseil exécutif central du Sangha bouddhiste de Hoà Hao a organisé, mardi 13 janvier, une cérémonie dans la province méridionale d'An Giang pour commémorer le 106 e anniversaire de la naissance de Huynh Phu So, fondateur du bouddhisme de Hoà Hao.

>> Félicitations à l’occasion du 86e anniversaire de la fondation du bouddhisme Hoà Hao

>> Liberté religieuse au Vietnam : entre réalité vécue et récits déformés

>> Visite et félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du fondateur du bouddhisme Hoa Hao

Photo : Công Mao/VNA/CVN

À cette occasion, Danh Phuc, directeur du Département provincial des affaires ethniques et religieuses, a présenté ses félicitations et a salué le profond patriotisme, le fort sens de l’unité et le dévouement des fidèles du Hoà Hao au bien-être de la communauté, soulignant leur participation active aux mouvements d’émulation patriotique.

Ces dernières années, ils ont investi généreusement dans le développement socio-économique de An Giang et des régions avoisinantes. Leurs actions caritatives - construction de ponts et de routes, aide aux ménages les plus démunis, construction de logements sociaux, secours en cas de catastrophe, soins médicaux gratuits et organisation de collectes de sang - ont toutes été menées avec un dévouement sincère.

En 2025, le total de leurs dons caritatifs a dépassé 610 milliards de dôngs (23,2 millions de dollars), dont plus de 194 milliards de dôngs à An Giang, contribuant ainsi de manière significative aux politiques sociales locales.

Plus de 86 ans après que Huynh Phu So a éclairé la voie du bouddhisme de Hoà Hao, et 26 ans après sa reconnaissance officielle par l’État, cette religion est désormais présente dans neuf villes et provinces, compte près de deux millions de fidèles et 212 comités exécutifs locaux. Elle est devenue une force religieuse et spirituelle importante dans la société, notamment dans le sud-ouest du Vietnam.

Dans la seule province de An Giang, on compte 72 comités exécutifs communaux et de quartier, un comité représentatif provincial et le siège du Comité exécutif central, regroupant plus de 812.000 membres.

Danh Phuc a souhaité que le Comité exécutif central et les bouddhistes de Hoà Hao continuent d’accompagner les habitants de An Giang et de toute la nation. Par leur engagement dans les mouvements d’émulation patriotique, ils puissent renforcer les liens de l’union nationale, approfondir l’harmonie sociale et perpétuer les valeurs morales et culturelles qui ont toujours façonné l’âme vietnamienne.

VNA/CVN