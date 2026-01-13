Un journal lao met en lumière le renforcement des liens avec le Vietnam

À l'approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Pasaxon, le journal officiel du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), a publié un article dans son édition électronique soulignant les résultats significatifs de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Selon l'article, durant les XIe et XIIIe Congrès nationaux du PRPL et du PCV, grâce à l'attention et à la direction étroites des deux partis et des deux États, la coopération bilatérale pour la période 2021-2025 a permis d'obtenir de nombreux résultats significatifs dans divers secteurs.

Les ministères, les agences et les autorités locales des deux pays ont activement coordonné leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants, en tenant compte des réalités du terrain, atteignant ainsi les objectifs fixés.

L'article soulignait que, surtout depuis le quatrième trimestre 2024 et tout au long de l'année 2025, les deux parties ont réalisé des progrès significatifs, remédiant progressivement aux lacunes en matière de contenu, de planification et de mise en œuvre des projets de coopération stratégique.

Ces avancées ont contribué de manière significative au développement socio-économique de chaque pays, tout en consolidant la confiance stratégique et en approfondissant leur grande amitié, leur solidarité particulière, leur coopération globale et leur cohésion stratégique.

Selon Pasaxon, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays ont continué de se renforcer et de s'approfondir, comme en témoigne l'accord mutuel d'ajouter la notion de "cohésion stratégique" aux relations bilatérales. Ceci démontre un niveau élevé de confiance politique et la détermination commune des deux Parties et États à élever le niveau de cette relation privilégiée, à répondre aux intérêts et aspirations concrets de leurs populations et à contribuer positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

La coopération en matière de défense et de sécurité a continué de se développer et demeure l'un des piliers essentiels de ces relations, contribuant au maintien de la stabilité politique et à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité dans chaque pays.

Le journal a également souligné que la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement a enregistré de nombreux résultats notables. Le Vietnam demeure l'un des principaux investisseurs au Laos, avec de nombreux projets de coopération opérationnels qui contribuent au développement socio-économique du Laos et renforcent les liens entre les deux économies.

Le volume des échanges bilatéraux a atteint près de trois milliards de dollars en 2025, jetant ainsi les bases permettant aux deux parties d'atteindre leur objectif de 5 milliards de dollars.

Par ailleurs, Pasaxon a indiqué que la coopération dans les domaines culturel et social était également étroite et fructueuse. L'un des faits marquants a été la reconnaissance par l'UNESCO du parc national de Hin Namno, dans la province lao de Khammouane, comme site naturel mondial transfrontalier, conjointement avec le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dans la province vietnamienne de Quang Tri. Cette reconnaissance témoigne des efforts conjoints et constitue une source de fierté pour les deux pays.

Les deux parties ont également continué d'accorder une attention particulière à l'éducation, à la formation et au développement des ressources humaines, en s'attachant à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération.

