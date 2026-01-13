À Viang Xai, la mémoire souterraine de l’amitié Vietnam - Laos

Cinquante ans après la proclamation de la République démocratique populaire lao, vétérans et dirigeants rappellent une histoire partagée forgée dans la guerre. De Vientiane aux grottes de Viang Xai (province de Houaphan, Laos), la mémoire de l’alliance Vietnam - Laos ressurgit, au moment de célébrer l’amitié scellée dès 1975, toujours vivante aujourd’hui.

Photo : Guillaume Marchal/CVN

Alors que le Laos célébrait le cinquantième anniversaire de la proclamation de la République démocratique populaire lao, la mémoire de la guerre ressurgissait à travers les voix de vétérans vietnamiens présents à Vientiane. À plus de 600 km de la capitale, dans la province montagneuse de Houaphan, les grottes de Viang Xai témoignent d’une alliance forgée dans la clandestinité, sous les bombardements, et durablement inscrite dans l’histoire commune du Laos et du Vietnam.

Le 2 décembre 2025 marquait un demi-siècle depuis la création de la République démocratique populaire lao. À Vientiane, une grande parade militaire et civile a traversé la capitale sous les drapeaux bleu, rouge et blanc. Les cérémonies ont rappelé les liens historiques entre les deux pays. Invité officiel, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, assistait aux célébrations aux côtés des dirigeants lao. Il a cité une phrase de Kaysone Phomvihane, prononcée lors du IVe Congrès du Parti des travailleurs du Vietnam en 1976, affirmant que toutes les victoires de la révolution lao avaient bénéficié de la contribution directe de la révolution vietnamienne.

Parmi les spectateurs, plusieurs vétérans vietnamiens observent la parade en silence. Leurs souvenirs remontent. "Nous célébrons la Fête nationale du Laos pour montrer l’unité de nos peuples. Cette date compte pour nous. Nous faisions partie des soldats vietnamiens envoyés ici pour aider à la libération du pays", confie l’un d’eux. Ancien membre des troupes volontaires vietnamiennes déployées au Laos, il évoque spontanément un lieu central de la révolution. "Je me souviens des grottes de Viang Xai. C’était un endroit essentiel de la lutte".

Les méconnues grottes de Viang Xai

Photo : Guillaume Marchal/CVN

Situées dans le Nord-Est du Laos à la frontière avec le Vietnam, les grottes de Viang Xai sont accessibles par une route sinueuse traversant rizières, ruisseaux et falaises karstiques. Ce réseau de plus de 400 cavités naturelles, longtemps tenu secret, a joué un rôle déterminant durant le conflit. Véritable capitale souterraine du Pathet Lao, il abritait le gouvernement provisoire, les bureaux du parti, des salles de réunion et des infrastructures de survie protégées par des mètres de roche. Pendant la guerre, près de vingt mille personnes vivaient dans les grottes et les vallées environnantes.

Devant l’ancienne résidence de Kaysone Phomvihane, TehVanh, ancien cadre du Parti devenu guide, rappelle l’ampleur des bombardements. "Les États-Unis ont largué plus de deux millions de tonnes de bombes sur le Laos. Seules les grottes pouvaient sauver des vies", précise-t-il. Et d'ajouter qu'il y avait plus de 480 grottes. Elles servaient de véritables villes. Certaines étaient des lieux de réunion, d’autres des hôpitaux, des écoles, ou même des salles de spectacle".

À l’intérieur de la résidence, le guide décrit une pièce étanche, conçue pour résister à une éventuelle attaque chimique. "Les dirigeants savaient que les bombes ne pouvaient pas détruire la grotte, mais ils craignaient une attaque chimique. Ils ont donc construit cette pièce avec un système de filtration de l’air, actionné à la main. Le dispositif venait de l’Union soviétique, et il fonctionne encore", explique-t-il, accentionant dans le même temps une manivèle rouillé.

À Viang Xai, l’histoire du Laos est indissociable de celle du Vietnam. Le guide rappelle que le prince Souphanouvong a étudié et travaillé au Vietnam pendant plus de dix ans, avant de rejoindre la lutte au Laos. "Il a épousé une Vietnamienne, et en 1945, il est rentré au pays pour rejoindre la révolution. De 1964 à 1975, il a vécu et travaillé dans cette grotte". Ingénieur civil formé en France, Souphanouvong a lui-même conçu sa maison et son jardin. "Après le cessez-le-feu, il a même transformé un cratère de bombe en piscine, en lui donnant la forme d’un coeur".

Berceau de la révolution

Photo : Guillaume Marchal/CVN

Dans la salle de réunion du Politburo, creusée à même la montagne, se discutaient les orientations idéologiques et stratégiques du mouvement. "C’est ici que les dirigeants se réunissaient pour planifier la révolution. L’un d’eux a apporté au Laos les idéaux communistes de Hô Chi Minh pour fonder le Parti", rappelle TehVanh. À proximité, un vase offert par des dirigeants vietnamiens durant la guerre témoigne encore de cette amitié.

Malgré les bombardements incessants, la vie culturelle se poursuivait. Une grotte était dédiée au théâtre, à la musique, aux mariages et même aux projections de films. "Toute la vie se déroulait dans les grottes", résume le guide. "Les bombardements avaient lieu toutes les huit minutes, jour et nuit. Le jour, les gens restaient cachés, et ils travaillaient la nuit".

Photo : Guillaume Marchal/CVN

Aujourd’hui encore, les séquelles de la guerre demeurent. "Il reste beaucoup de bombes à sous-munitions dans les champs. Parfois, elles explosent encore et tuent des habitants", explique le guide. Des programmes de déminage sont en cours, soutenus par des financements étrangers, mais insuffisants. "Les bombes ont été larguées ici. Ceux qui les ont larguées doivent en assumer la responsabilité".

Photo : Guillaume Marchal/CVN

Cinquante ans après la proclamation de la République, la coopération entre le Vietnam et le Laos reste étroite. Les deux partis communistes entretiennent des échanges réguliers, les armées coopèrent en matière de formation et de sécurité frontalière, et le Vietnam demeure l’un des principaux partenaires éducatifs du Laos. Une relation née dans les grottes de Viang Xai, et qui continue de façonner l’histoire des deux pays.

Guillaume Marchal/CVN