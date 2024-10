L'AN du Vietnam contribue de manière proactive, active et responsable à l'AIPA-45

Cette tournée est faite à l’invitation du président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane, président de l'AIPA, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam.

À cette occasion, la vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale, Lê Thu Hà, a accordé une interview à la presse sur la signification de ce voyage et a partagé des propositions du Vietnam à l'AIPA-45.

Selon Lê Thu Hà, la participation du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân et sa suite à l'AIPA-45 est importante, démontrant d'une part la participation proactive, positive et la contribution responsable de l'Assemblée nationale du Vietnam en vue de renforcer le rôle central, la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN, favoriser la coopération intra-bloc et élargir les relations multiformes avec les parlements des pays de la région et de l'extérieur, promouvoir la responsabilité et le rôle de l'AIPA dans la paix, la stabilité et le développement, et en même temps lancer de nombreuses initiatives précieuses pour partager et soutenir les gouvernements des pays de l'ASEAN dans la résolution des problèmes prioritaires de la région. D'autre part, cette participation proactive et active à des contributions substantielles au contenu de l'AIPA, manifeste le soutien de l'Assemblée nationale du Vietnam pour l'Assemblée nationale du Laos pour qu'elle assume avec succès ses responsabilités internationales en 2024, notamment le rôle de l'ASEAN/AIPA et l’organisation réussie de l’Assemblée générale de l’AIPA-45.

Sur les propositions prévues par le Vietnam de contribuer cette fois à l'AIPA-45, Lê Thu Hà a dévoilé que le Vietnam prévoit de proposer quatre initiatives/Résolutions à la Conférence des jeunes parlementaires de l'AIPA, au Comité social, à la Conférence des femmes parlementaires de l'AIPA et au Comité économique.

Plus précisément, la Résolution sur le "Renforcement du rôle des jeunes parlementaires de l'ASEAN dans la mise en œuvre de la Déclaration de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sur la promotion de la mise en œuvre des objectifs de développement durable via la transformation numérique et l'innovation" affirme que la transformation numérique et l'innovation sont des tendances inévitables actuelles, soulignant le rôle des jeunes et des jeunes parlementaires dans le perfectionnement des institutions et des politiques, contribuant ainsi à améliorer et à renforcer la qualité de vie des citoyens, affirmant le rôle de la culture et de la diversité culturelle en tant que force motrice du développement durable, jouant un rôle important dans le processus de résolution des défis actuels...

La Résolution sur le "Renforcement des droits, des bien-être sociaux et des opportunités d'emploi pour les personnes âgées dans la région de l'ASEAN" affirme l'importance de renforcer les droits, le bien-être et les opportunités d'emploi des personnes âgées, met l'accent sur l'élaboration de politiques et de programmes de soutien aux personnes âgées qui contribueront au développement durable de la région. Elle appelle les États membres de l'ASEAN à donner la priorité à l'allocation de ressources, à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à améliorer la protection sociale des personnes âgées, élaborer des stratégies et des plans d'action pour créer des opportunités d'emploi pour les personnes âgées, coordonner et partager les expériences dans la mise en œuvre de politiques et de programmes de soutien aux personnes âgées...

La Résolution sur "Promouvoir l'élimination de la violence contre les femmes et les filles dans l'ASEAN" affirme que la violence contre les femmes et les filles est un problème grave, une violation des droits de l'homme et un obstacle au développement durable des pays de l'ASEAN, souligne l'engagement de l'ASEAN à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, appelle les parlements membres de l'AIPA à développer et à renforcer la mise en œuvre et la supervision des lois et des politiques visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, sensibiliser la communauté à l’égalité des sexes et aux effets néfastes de la violence basée sur le genre, promouvoir la participation des hommes et des garçons à la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles eet renforcer la coopération régionale et internationale...

La Résolution sur "l'amélioration de la capacité institutionnelle pour relier le trafic, l'aviation et les ports maritimes dans la région de l'ASEAN" affirme la position géostratégique importante de l'ASEAN, en soulignant que l'ASEAN considère toujours la connectivité et l'intégration comme l'une des principales priorités dans la mise en œuvre des mesures visant à réaliser la Communauté économique de l'ASEAN, contribuant à promouvoir les avantages d'une région centrale et dynamique de l'ASEAN et dotée d'un grand potentiel. Elle appelle les parlements membres de l'AIPA à renforcer leur rôle dans la promotion d'une coopération efficace dans la région de l'ASEAN et entre l'ASEAN et d'autres partenaires, promouvoir la coordination dans la mise en place de mécanismes et de politiques nationales et régionales, en mettant l’accent sur la priorité accordée à la connexion aux réseaux de transport.

La délégation vietnamienne va envisager de coparrainer six autres Résolutions, dont cinq Résolutions proposées par le Laos, une Résolution proposée par l'Indonésie, le Laos et la Malaisie.

Approfondir les relations

Lê Thu Hà a également affirmé que la visite du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân vise à concrétiser l'accord de haut niveau entre les deux Politburos lors de la réunion des deux Politburos Vietnam - Laos et de la Déclaration commune Vietnam - Laos dans le cadre de la visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith en septembre 2024 et de la visite d'État au Laos du président Tô Lâm en juillet 2024.

Cette visite confirme une fois de plus la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens selon laquelle le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité et attache de l'importance au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopérationintégrale entre le Vietnam et le Laos, affirmant le soutien ferme et global du Vietnam à l’œuvre de Renouveau, de la protection et de la construction du Laos, en même temps, cela démontre la confiance et l'attachement entre les hauts dirigeants des deux pays ainsi qu'entre le président individuel de l’AN vietnamienne et le président de l’Assemblée nationale du Laos

Il est prévu que dans le cadre de la visite, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'entretienne avec son homologue lao, Saysomphone Phomvihane, rendra une visite de courtoisie au secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, aura une rencontre avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et bien d'autres réunions et contacts importants. Les deux parties échangeront sur les orientations de la coopération dans les temps à venir afin d'approfondir les relations entre les deux pays de manière efficace et substantielle, en particulier pour améliorer davantage l'efficacité de la coopération entre les deux Assemblées nationales, échanger et coordonner les positions sur un certain nombre de questions stratégiques régionales et internationales d’intérêt commun, a conclu Lê Thu Hà.

