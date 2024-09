Viêt kiêu et amis étrangers viennent en aide aux victimes du typhon Yagi

Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, a reçu, le 20 septembre à Hanoï, des dons remis par le ministère des Affaires étrangères, des missions diplomatiques et des entreprises étrangères pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi dans certaines provinces du Nord.

Concrètement, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a remis au FPV quatre milliards de dôngs (164.136 USD) de l'Association des entreprises chinoises au Vietnam. Urawadee Sriphihiromya, ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, a présenté une note diplomatique annonçant le soutien du gouvernement thailandais aux habitants des provinces du Nord du Vietnam touchées par le typhon Yagi, d'un montant de deux millions de bahts. Le groupe indien Adani a fait don d'un million d'USD et le ministère des Affaires étrangères, deux milliards de dôngs.

Au nom de la communauté vietnamienne en Angola, en Biélorussie, au Laos, en Thaïlande, au Japon, en Russie, en Australie, au Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux États-Unis, à Hong Kong (Chine), à Macao (Chine), en République tchèque et en Ukraine, la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer Lê Thi Thu Hang a remis 19,3 milliards de dôngs au Comité central du FPV.

S'exprimant lors de la cérémonie de réception, Dô Van Chiên a exprimé sa gratitude aux donateurs, s'engageant à utiliser le fonds pour aider directement les communautés touchées de manière efficace, transparente et ouverte sous la supervision du peuple et de la société.

Selon Dô Van Chiên, le typhon Yagi a frappé 26 localités dans la région du Nord, notamment Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Hai Phong et Quang Ninh. Il a fait 356 morts et disparus et des milliers de blessés, tout en détruisant des dizaines de milliers de maisons et des centaines de milliers d'hectares de cultures.

Selon des statistiques non exhaustives, dix jours après le lancement de l'appel, le Comité central de secours a reçu des dons d'un montant de plus de 1.628 milliards de dôngs, dont 1.035 milliards ont été distribués à 26 localités.

Actuellement, les activités de collecte de fonds des Vietnamiens d'outre-mer se poursuivent activement. Au 20 septembre, plus de 31 milliards de dôngs ont été collectés, dont 21 milliards ont été envoyés au pays. Plus tôt, le 13 septembre, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a remis plus de 600 millions de dôngs au Comité central du FPV.

