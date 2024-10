Le dirigeant Tô Lâm rend hommage aux héros morts pour la Patrie à Quang Tri

>> Les dirigeants honorent la mémoire des martyrs et du Président Hô Chi Minh

>> Les tests génétiques, la clé pour identifier les martyrs de guerre anonymes

>> Commémoration des soldats tombés pendant les années de guerre au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm était accompagné du ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, du ministre de la Sécurité publique, le général de corps d'armée Luong Tam Quang, et d'autres hauts fonctionnaires des ministères et des agences centrales, ainsi que de ceux de la province de Quang Tri.

Tô Lâm et sa suite ont observé une minute de silence en mémoire des héros tombés au combat qui ont sacrifié leur vie au cours de la campagne acharnée de 81 jours et nuits pour défendre la citadelle et le chef-lieu de Quang Tri en 1972. Cette bataille historique a joué un rôle central dans le succès des négociations, conduisant à l'Accord de Paris en 1973, et ouvrant finalement la voie à l'offensive rapide et puissante qui a culminé avec la victoire historique du Printemps de 1975, libérant complètement le Sud et réunifiant le pays.

La délégation a également déposé des couronnes et offert de l'encens au cimetière national des martyrs de la route 9, lieu de repos final de plus de 10.800 héros et martyrs qui ont perdu la vie sur le front de la route 9, sur le champ de bataille de Quang Tri et au Laos voisin pendant la guerre de résistance contre les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Ils ont également rendu hommage au cimetière national des martyrs de Truong Son, où reposent 10.263 martyrs, principalement de la brigade 559.

Auparavant, Tô Lâm et sa délégation ont visité le site commémoratif du village de Hâu Kiên, commune de Triêu Thanh, district de Triêu Phong, pour rendre hommage au défunt secrétaire général du Parti, Lê Duân. Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour ses immenses contributions à la libération et à la réunification nationales.

VNA/CVN