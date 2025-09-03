Huit mois

HCM-Ville : les recettes touristiques atteignent près de 162.000 milliards de dôngs

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en août 2025, la localité a accueilli plus de 609.000 visiteurs internationaux, soit une augmentation de plus de 65% par rapport à la même période l’an dernier. Les recettes touristiques ont atteint près de 162.000 milliards de dôngs au cours des huit premiers de l'année favorisant le développement du secteur.

>> Le 19e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville prévu en septembre

>> Hô Chi Minh-Ville veut attirer 10 millions de touristes internationaux

>> Hô Chi Minh-Ville met les petits plats dans les grands pour séduire les touristes

Plus de 5,2 millions de visiteurs internationaux

Selon les chiffres cumulés, au cours des huit premiers mois de 2025, le nombre de visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville a atteint près de 5,2 millions, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2024, atteignant 60,7% du plan annuel. Ainsi, les recettes touristiques totales pour les huit premiers mois de 2025 sont estimées à 161.887 milliards de dôngs, soit une hausse de 31,2% par rapport à la même période en 2024. Ce chiffre représente 62,3% du plan annuel 2025.

Par ailleurs, le nombre total de touristes nationaux à Hô Chi Minh-Ville devrait dépasser les 25 millions au cours des huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 7,5% par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 55,8 % du plan de l'année 2025.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l'économie de cette localité a maintenu une forte dynamique de croissance au cours des sept premiers mois de 2025. Le secteur du tourisme s'est notamment imposé comme un secteur important, contribuant positivement au développement global de la mégapole du Sud.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 7.211 entreprises de services touristiques, dont 1.815 agences de voyages et 5.396 établissements d'hébergement, avec 92.468 chambres et 9.540 guides touristiques.

Plus de 1,45 million de visiteurs pendant la Fête nationale

Lors du congé de la Fête nationale de cette année, du 30 août au 2 septembre, Hô Chi Minh-Ville a proposé à ses visiteurs de nombreuses activités intéressantes. Des festivals aux sites historiques, le voyage de découverte au service des habitants et des touristes pendant ces quatre jours de vacances continue d'accroître les revenus du secteur.

Selon les premières statistiques, le nombre de visiteurs dans les zones touristiques et de loisirs de Hô Chi Minh-Ville pendant ces quatre jours de vacances est estimé à 1,45 million, dont 45.600 visiteurs internationaux. Le nombre de clients séjournant dans les établissements d'hébergement est estimé à 300.000 visiteurs. Le taux d'occupation des chambres est estimé à 87%. Les recettes touristiques totales sont estimées à 4.140 milliards de dôngs.

Large éventail de produits typiques

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en tant que plus grand centre touristique du pays, outre les produits et circuits uniques régulièrement proposés, l'industrie touristique de cette localité complète actuellement des gammes de produits typiques, organisées selon un axe d'expériences interconnectées.

On peut citer notamment le parcours “De la ville le long du fleuve à la mer”, qui relie les espaces urbains centraux, les zones écologiques riveraines et les stations balnéaires en un itinéraire continu ; ou encore une série de circuits “Culture de la mer", qui repositionne les destinations côtières liées aux croyances, au patrimoine et à l'écologie. Des produits spécialisés tels que la gastronomie, le tourisme nocturne et les villages artisanaux sont développés pour personnaliser l'expérience.

De plus, en septembre, elle abrite un événement majeur, le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025, qui promet d'attirer un grand nombre de visiteurs internationaux, notamment des représentants d'agences de voyages et de tourisme, de compagnies aériennes, etc.

Texte et photos : Tân Dat/CVN