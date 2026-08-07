Le Cambodge accélère sa montée en gamme industrielle

Le 6 août, le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) et la Chambre de commerce chinoise au Cambodge (CCCC) ont conjointement organisé à Phnom Penh un forum intitulé "Renforcer les fondements de la chaîne d'approvisionnement : promouvoir la transformation industrielle du Cambodge".

>> Le Cambodge renforce sa coopération aéronautique avec la Chine

>> Le Cambodge et la Malaisie conviennent d'élargir leur coopération agricole

Présidant l'événement, le vice-Premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, Sun Chanthol, a réaffirmé le ferme engagement du gouvernement cambodgien à poursuivre les réformes institutionnelles afin d'améliorer la qualité, la performance et l'efficacité des services destinés aux investisseurs.

Photo : VNA/CVN

Il a mis en avant trois priorités : promouvoir le Cambodge comme une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE), faciliter les investissements grâce à des procédures transparentes et efficaces, et renforcer les services d'accompagnement après investissement afin de garantir le succès à long terme des investisseurs.

Il a également appelé à instaurer un dialogue plus régulier, ouvert et efficace entre les secteurs public et privé, afin de créer de nouvelles réussites et de préserver la dynamique de croissance économique ainsi que la compétitivité du Cambodge.

Au cours du forum, les participants ont souligné la confiance de la communauté internationale des affaires dans l'environnement d'investissement du Cambodge. Ils ont également insisté sur l'importance de maintenir un dialogue ouvert et constructif entre les secteurs public et privé afin de continuer à améliorer le climat des affaires et de renforcer la confiance des investisseurs.

VNA/CVN