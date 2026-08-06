Philippines : séisme de magnitude 6,3 au large de Davao occidental

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a indiqué qu'un séisme de magnitude 6,3 s'est produit jeudi matin 6 août au large de la province de Davao Occidental, dans le Sud des Philippines.

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Selon l'institut, ce séisme tectonique s'est produit à 05h41 heure locale, à une profondeur de 10 km, avec un épicentre situé à 99 km au Sud-Ouest de la côte de l'île de Balut. Les Philippines, pays archipélagique d'Asie du Sud-Est, sont fréquemment touchées par des séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de leur situation le long de la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone en forme de fer à cheval caractérisée par une intense activité sismique et volcanique qui entoure l'océan Pacifique.

Xinhua/VNA/CVN