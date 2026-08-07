La FAA ordonne des inspections des Boeing 737 MAX en raison de fissures

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Dans une consigne de navigabilité publiée jeudi 6 août, la FAA a précisé que cette directive s'applique à certains appareils Boeing 737 MAX 8, MAX 9 et MAX 8-200 et concerne environ 471 appareils immatriculés aux Etats-Unis. Selon la FAA, cette directive, qui entrera en vigueur le 10 septembre, fait suite à des signalements de fissures au niveau de la bande de renfort située dans le coin supérieur avant de la découpe de la porte de la galerie avant. "La FAA publie cette directive de navigabilité afin de remédier aux fissures observées sur le revêtement du fuselage et la bande de renfort, qui pourraient empêcher l'élément structurel principal de supporter les charges limites et nuire à l'intégrité structurelle de l'avion", a-t-elle indiqué. Boeing a assuré avoir mené une analyse technique pour déterminer la cause de ces fissures et travailler actuellement sur des modifications techniques visant à les prévenir à l'avenir, selon des médias.

Xinhua/VNA/CVN