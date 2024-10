Le Vietnam lève sa tasse au Concours international des "Thés du monde"

>> Le thé Shan Tuyêt, premier produit agricole organique du Vietnam, est exporté

Photo : VNA/CVN

Les deux thés vietnamiens en compétition, dont "Trà rông do Hoàng Liên Son" (Dragon rouge volant de Hoàng Liên Son) et "Trà ky uc Hoàng Liên Son" (Souvenir de Hoàng Liên Son), ont remporté deux médailles de bronze, contribuant à promouvoir le thé vietnamien sur le marché international.

Une récompense a été décernée à un autre thé, "Trà Thac nuoc Hoàng Liên Son" (Cascade de Hoàng Liên Son) qui est également de la province de Lào Cai, selon AVPA, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, essentiellement composée de producteurs et de passionnés du goût.

Les thés Shan Tuyêt désigne les théiers anciens, laissés à l’état naturel ou domestiqués, poussant en altitude, dans les montagnes du Nord du Vietnam. Le terme neige fait référence au duvet argenté qui recouvre les bourgeons de cette variété de théiers à grande feuille. Les minorités entretiennent ces arbres souvent centenaires, non taillés. Elles se chargent de la récolte en grimpant aux arbres avec agilité pour cueillir les plus beaux bourgeons et les jeunes pousses.

Les thés vietnamiens peuvent être perçus comme particuliers à la première dégustation. La saveur amère surprend au départ, mais très vite, on s’aperçoit qu’elle fait partie du thé et participe totalement au profil et à son équilibre. Si cette saveur n’est pas excessive, elle accompagne les arômes et vient s’équilibrer avec la saveur sucrée. Les deux se mêlent et participent à la persistance des sensations.

Photo : VNA/CVN

Cultivé à 1.500 mètres d’altitude au milieu des nuages et de la brume, le thé Shan Tuyêt du district montagneux de Bac Hà, à Lào Cai, capture l’essence de son terrain montagneux. Il est le premier et le seul produit OCOP (À chaque commune son produit) 5 étoiles de la province de Lào Cai et le premier produit agricole organique du Vietnam à être exporté vers les États-Unis et l’Europe.

Le concours embrasse à la fois des thés monovariétaux, des thés parfumés naturellement et des infusions. Selon la méthode AVPA, les produits en compétition sont classés en catégories suffisamment homogènes pour permettre un arbitrage essentiellement gastronomique où l’on recherche un profil organoleptique remarquable plutôt que consensuel.

Les lauréats de la 7e édition se verront décerner leur prix lors d’une cérémonie prévue le 4 novembre prochain au Salon EquipHotel à Paris, venant enrichir le palmarès savoureux obtenu par les thés vietnamiens, ceux des provinces de Thai Nguyên, Hà Giang, Yên Bai, Son La et Lai Châu, lrs des éditions de 2018, 2019 et 2022.

Constituée en 2005, AVPA est en relation permanente avec plus de 10.000 producteurs de 50 pays. Elle compte aujourd’hui environ 1.000 membres actifs sur les 5 continents, et se fixe pour objectif de contribuer à la meilleure valorisation des productions agricoles d ‘exception au profit de leurs producteurs.

VNA/CVN