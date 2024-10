Les touristes succombent aux charmes du sanctuaire de My Son

Photo : VNA/CVN

Au cours de la première quinzaine de ce mois, le site a accueilli près de 13.700 visiteurs, notamment étrangers, portant le nombre total de visiteurs du site du patrimoine mondial de la province de Quang Nam à près de 352.000 en plus de neuf mois.

Au cours de cette période, My Son a généré près de 60 milliards de dôngs de revenus, soit une augmentation de près de 30% par rapport à la même période l’année dernière, et à peu près égale aux revenus des années précédant le COVID-19.

Le directeur du comité de gestion du patrimoine mondial du sanctuaire de My Son, Nguyên Công Khiêt, a déclaré qu’en plus du produit principal des groupes de tours anciennes, ils avaient lancé des programmes artistiques tels que "La nuit légendaire de My Son", des spectacles d’art populaire, des danses traditionnelles Champa au pied des tours anciennes, qui sont considérés comme des produits touristiques uniques de My Son.

De nombreuses images, documents et objets précieux qui ont été collectés, fouillés et restaurés sont présentés aux visiteurs.

Pour améliorer la qualité du service et préserver le patrimoine, le comité de gestion s’est coordonné avec des experts indiens pour construire une salle d’exposition supplémentaire et numériser de nombreux objets trouvés lors des fouilles et des travaux archéologiques dans la zone patrimoniale.

Il a ajouté les langues italienne et espagnole à son guide audio, de sorte qu’il est désormais disponible en huit langues : vietnamien, coréen, japonais, chinois, français, anglais, italien et espagnol.

Les visiteurs n’ont qu’à saisir le code du billet ou scanner le code QR avec l’application "My Son Relics" sur l’App Store ou CH Play, le complexe du temple de My Son avec 40 histoires mystérieuses correspondant à 40 arrêts emmènera les visiteurs dans le monde magique de My Son sur une plateforme numérique.

En outre, pour créer une harmonie avec la nature et l’espace du site patrimonial, en plus de déplacer les installations de service loin de la zone centrale du site patrimonial, le conseil d’administration a investi dans des éléments d’infrastructure tels que la modernisation des routes menant aux groupes de tours, des arrêts, des services de voitures électriques, de nouvelles toilettes à des endroits appropriés, un système d’approvisionnement en eau potable rénové, des systèmes de brumisation le long des passages piétons.

Nguyên Công Khiêt a déclaré que d’ici 2030, des produits d’écotourisme et de tourisme culturel seront développés dans la zone tampon et la zone centrale de la zone forestière paysagère de près de 1.200 ha du site patrimonial.

Trois localités - Une destination

Photo : VNA/CVN

Pour mettre en œuvre le plan, le conseil d’administration encouragera la coopération avec les localités du Vietnam et les principaux marchés internationaux. Il permettra également de maintenir efficacement la liaison Huê - Dà Nang - Quang Nam, de promouvoir l’initiative "Trois localités - Une destination" et de resserrer les liens avec les grands pôles touristiques comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Le sanctuaire de My Son a été reconnu comme patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1999. Il existe huit groupes de 71 monuments construits entre le VIIe et le XIIIe siècle. Les temples de My Son sont dédiés à des divinités hindoues telles que Krishna et Vishnou, mais par-dessus tout, Shiva.

Les tours-sanctuaires présentent une variété de dessins architecturaux symbolisant la grandeur et la pureté du Mont Méru, la montagne sacrée mythique, berceau des dieux hindous au centre de l’univers, à présent reproduite symboliquement sur terre dans la patrie montagneuse du peuple cham.

La conservation des monuments de My Son a commencé au début du 20e siècle, peu après leur découverte à une époque moderne par des archéologues français. Pendant les guerres, de nombreuses tours ont été endommagées. Toutefois, du travail de conservation a été fait et le reste des tours-sanctuaires a été entretenu et est bien préservé.

VNA/CVN