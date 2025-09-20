Nouvelles perspectives pour les exportateurs vietnamiens vers la Russie et l’Eurasie

Le Centre du commerce international de Moscou a accueilli, le 19 septembre, le Forum de la Journée du commerce international 2025 (IDT-2025), l’un des grands événements de promotion du commerce et de la coopération économique internationale de la Russie dans le nouveau contexte.

Photo : ND/CVN

Le Vietnam y a participé en tant que pays partenaire, avec une délégation conduite par l’ambassadeur Dang Minh Khôi.

Le forum, organisé par l'Association des exportateurs et importateurs de Russie, a mobilisé plus de 1.000 délégués, originaires de plus de 30 régions russes et 15 pays. L'événement a réuni des représentants des autorités publiques, des dirigeants de multinationales et des entreprises russes et étrangères. Les débats ont été axés sur les évolutions économiques mondiales et les orientations stratégiques de la politique économique extérieure de la Russie, avec un regard particulier sur la collaboration au sein des BRICS élargis, de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et de l'Union économique eurasiatique (UEEA).

Lors de la séance plénière, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a présenté les acquis remarquables du Vietnam après près de quarante ans de Renouveau et d’intégration internationale, affirmant la position croissante de l’économie vietnamienne sur la carte du commerce mondial. Il a rappelé que le Vietnam est aujourd’hui le premier partenaire commercial de la Russie en Asie du Sud-Est, tandis que la Russie figure parmi les cinq principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Europe.

Malgré un contexte international complexe, les échanges bilatéraux ont bondi pour atteindre 4,6 milliards de dollars en 2024, soit une progression impressionnante de 26% par rapport à 2023. Rien que sur les huit premiers mois de 2025, le chiffre a déjà atteint 3,3 milliards de dollars, en croissance de 5%.

Multiplier les opportunités de partenariat

L’ambassadeur a souligné que les deux pays mettent en œuvre plusieurs projets majeurs dans les domaines de l’énergie, des sciences et des technologies. Il a appelé les entreprises à renforcer la coopération en matière d’investissements et de coentreprises dans l’industrie, la transformation alimentaire, les hautes technologies et les énergies renouvelables. Il a également recommandé d’intensifier l’échange d’informations, l’organisation de foires et d’expositions, ainsi que l’envoi de missions commerciales afin de multiplier les opportunités de partenariat et de renforcer la confiance mutuelle.

Photo : ND/CVN

L'ambassadeur a présenté une feuille de route concrète pour transformer les atouts en projets de coopération mutuellement bénéfiques. Il a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie constitue un socle solide pour un développement à long terme, favorisant la prospérité des deux nations.

S’adressant au correspondant de la VNA, le conseiller commercial du Vietnam en Russie, Duong Hoàng Minh, a indiqué que la participation à ce forum permettait aux entreprises vietnamiennes de mieux appréhender le marché russe, d’élargir leur clientèle et de maîtriser les règles juridiques relatives aux exportations vers ce pays. Il a noté qu’en 2025, les entreprises vietnamiennes sont revenues sur le marché russe, tandis que de nombreuses délégations russes se rendent également au Vietnam pour rechercher des opportunités.

Il convient de souligner que les difficultés de paiement, de transport et de logistique - qui étaient des obstacles majeurs - sont désormais en cours de résolution. Les entreprises ont maintenant la possibilité de régler leurs transactions en monnaies nationales et de bénéficier de liaisons maritimes directes entre les ports de Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville et Vladivostok. Ces progrès offrent de nouvelles opportunités aux exportateurs vietnamiens, non seulement vers la Russie, mais aussi vers l'ensemble du marché eurasiatique.

VNA/CVN