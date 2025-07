Le Vietnam vise 4,5 milliards de dollars d'exportations de noix de cajou en 2025

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le Vietnam vise des exportations de noix de cajou d'une valeur de 4,5 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 2,7% sur un an. Pour atteindre cet objectif, le secteur doit générer environ 2,2 milliards de dollars au second semestre.