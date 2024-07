Les hospitalisations en hausse chez les jeunes en raison d’une intoxication par l’e-cigarette

Au cours des six premiers mois de 2024, le centre antipoison de l’hôpital Bach Mai de Hanoï a traité une centaine de cas d’intoxication par la cigarette électronique.

Le 26 juin, à Hanoï, un homme de 20 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital Bach Mai après être tombé dans le coma et avoir subi de multiples lésions organiques dues à l'utilisation de cigarettes électroniques.

Ce jour-là, vers 04h00 du matin, sa famille a entendu des bruits étranges et l'a trouvé convulsé et inconscient. Il a été immédiatement transporté dans un hôpital voisin, puis transféré au centre antipoison dans un état comateux avec une insuffisance respiratoire, des lésions multiviscérales, des lésions cérébrales et cardiaques, une acidose métabolique grave et une insuffisance rénale.

Des tests sur l’e-cigarette qu'il avait utilisée ont révélé la présence de cannabis de synthèse. Le jeune homme utilisait des cigarettes électroniques depuis de nombreuses années et avait déjà été hospitalisé pour une intoxication par la cigarette électronique en 2023.

Le Dr. Nguyên Trung Nguyên, directeur du Centre antipoison a déclaré : "Au cours des six premiers mois de 2024 seulement, le centre a reçu environ 100 cas d'empoisonnement par la cigarette électronique. En revanche, dans les années 2022 et 2023, le centre a reçu près de 130 cas d'hospitalisation pour le même motif. Notamment, de nombreux tests sur les cigarettes électroniques des patients ont donné des résultats positifs pour les médicaments".

Une enquête menée par le Centre antipoison sur des échantillons de cigarettes électroniques utilisées par 120 patients a révélé que 16 de ces échantillons étaient positifs à la drogue, soit 13,3%. Les tests toxicologiques sur certains échantillons envoyés à l'institut médico-légal ont détecté des drogues, notamment ADB-Butinaca, MDMB-Butinaca, ADB-4en-PINACA, MDMB-4en-PINACA, EDMB-4en-PINACA, THC et PB-22.

Selon Nguyên Trung Nguyên, les hospitalisations dues à la consommation de nouveaux produits du tabac ont augmenté récemment. L’usage généralisé de la cigarette électronique connaît une croissance rapide, la plupart des cas impliquant de jeunes patients souffrant d’une intoxication aiguë après avoir consommé ce type de cigarette.

De nombreuses personnes, notamment les adolescents, pensent que les cigarettes électroniques sont inoffensives car elles ne contiennent pas de nicotine addictive.

"C’est une idée fausse. Les cigarettes électroniques présentent trois risques majeurs pour la santé : la nicotine, les arômes artificiels et les médicaments. Actuellement, les coûts de traitement des cas d'intoxication aiguë dus aux cigarettes électroniques contenant des drogues varient de plus de 10 millions à des centaines de millions de dôngs", a déclaré Nguyên Trung Nguyên.

"Les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffés et d'autres nouveaux types de tabac sont nocifs pour la santé. Ils ouvrent la voie à l'abus, à la dépendance et à l'exposition aux produits chimiques synthétiques, conduisant à de nombreuses nouvelles maladies et problèmes de santé. Il est donc crucial de ne pas évaluer, rechercher ou expérimenter ces produits", a-t-il prévenu.

Nguyên Thi An, directrice de HealthBridge Canada au Vietnam, a déclaré que les produits de cigarette électronique pouvaient désormais être facilement achetés via les plateformes de médias sociaux comme Facebook et les sites de commerce électronique.

Elle a déclaré qu'avec des collègues, ils avaient essayé de commander eux-mêmes des cigarettes électroniques et que lorsque le colis était arrivé, il était étiqueté comme "produits cosmétiques anti-acné" afin de permettre aux enfants de tromper facilement leurs parents et leurs enseignants et d'acheter et d'utiliser des cigarettes électroniques.

"Dans notre recherche, lorsque nous avons demandé pourquoi les étudiants utilisaient des produits de cigarette électronique, 60% ont répondu qu'ils avaient commencé parce que leurs amis les partageaient. Avec un produit ne coûtant qu'environ 10.000 dôngs, les étudiants peuvent facilement le partager et l'utiliser en classe car il est très abordable. Ils peuvent même acheter ces produits du tabac de nouvelle génération en sautant un seul petit-déjeuner", a-t-elle déclaré.

Nguyên Thi An a également noté que ces produits étaient incroyablement faciles à acheter, pratiques et accessibles à tout moment, étant même vendus comme jouets dans les stands de boissons justes devant les portes de l'école.

"C'est pourquoi nous insistons toujours sur le fait que si les nouveaux produits du tabac sont interdits uniquement aux enfants de moins de 18 ans, c'est un échec. Les produits étiquetés comme "lait" ciblent clairement les enfants. De plus, les cigarettes électroniques aux saveurs attrayantes sont évidemment destinées aux enfants".

D'un point de vue économique, Nguyên Thi An a souligné qu'autoriser de nouveaux produits du tabac n'apporterait aucun avantage économique et, à long terme, aurait un impact négatif sur la santé des générations futures.

Une enquête a montré qu'en 2019, le taux de nouvelle consommation de produits du tabac chez les 13 à 17 ans était de 2,6%. Ce taux est passé à 3,5% en 2022 et à 7% en 2023. Concrètement, chez les 13 à 15 ans, l'enquête de 2023 indiquait un taux d'utilisation pouvant atteindre 8%.

Selon les rapports de près de 700 établissements de santé, rien qu’en 2023, plus de 1.200 hospitalisations ont été enregistrées en raison de l’utilisation de cigarettes électroniques et de produits du tabac chauffés. Les principaux symptômes à l’admission étaient des allergies, des intoxications et des lésions pulmonaires aiguës.

Les experts ont proposé une interdiction urgente de l'importation, de la production, de la distribution et de la vente de cigarettes électroniques et de produits du tabac chauffé, ainsi que l'interdiction de la publicité et de la promotion de ces produits au Vietnam.

À long terme, les dispositions de la résolution devraient être incorporées dans la loi révisée sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac, ont-ils déclaré.

