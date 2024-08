Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde

Photos : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite d'État en Inde de Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement vietnamien et de la première visite en Inde d'un Premier ministre vietnamien depuis une décennie.

La visite contribue à consolider la confiance politique et à approfondir davantage la coopération multiforme pour porter le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde vers un développement plus substantiel et plus efficace en termes de politique, de diplomatie, de sécurité, de défense, d'économie, de commerce et d'investissement.

C'est l'occasion pour les deux pays de renforcer leurs échanges sur les questions de sécurité et de stratégie dans la région et dans le monde, et d'affirmer leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite ont déposé ont déposé des couronnes de fleurs pour rendre hommage au héros national Mahatma Gandhi au mémorial Raj Ghat de la capitale New Delhi.

VNA/CVN