Le Premier ministre Pham Minh Chinh poursuit ses activités en Inde

Poursuivant sa visite d’État en Inde, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite sont allés le 31 juillet offrir des fleurs en commémoration au Président Hô Chi Minh devant sa statue au parc du G20 à New Delhi.

Le Premier ministre s'est engagé à déployer des efforts, à continuer d'approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde.

Photo : VNA/CVN

La statue du Président Hô Chi Minh est située au parc G20, au milieu de la zone du corps diplomatique, au centre de la capitale New Delhi. En plus de placer une statue en bronze dans la capitale, l'Inde a une route portant le nom de Hô Chi Minh, ce exprimant l'affection particulière de l'État et du peuple indien envers le Président Hô Chi Minh et le Vietnam, en général.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré les cadres et le personnel de l'ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Inde, écoutant l'ambassadeur Nguyen Thanh Hai annoncer l’organisation du Congrès de l'Association des Vietnamiens en Inde pour la période 2024-2027.

L’ambassadeur a noté que la communauté vietnamienne en Inde n'était pas bondée, environ 500 personnes. L’ambassade organise régulièrement des activités visant à renforcer la solidarité, préserver la culture et la langue vietnamiennes.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Pham Minh Chinh a respectueusement remercié les efforts et les contributions importantes de la communauté vietnamienne à l'étranger, y compris de la communauté vietnamienne en Inde, aux réalisations du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Parti et l'État s’intéressaient toujours et considéraient la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie intégrante de la communauté des ethnies vietnamiennes. Le Parti et l'État ont promulgué des mécanismes et des politiques pour créer les conditions les plus favorables pour que les Vietnamiens puissent travailler, vivre, étudier et contribuer au pays d’origine, comme les politiques foncières, de logement, de visas...

Pham Minh Chinh a déclaré qu'au cours de cette visite, lui et les dirigeants indiens discuteraient et définiraient les orientations du partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde, y compris la facilité de la vie des Vietnamiens en Inde.

Auparavant, le chef du gouvernement vietnamien et sa suite avaient assisté à la cérémonie d'inauguration du siège de l'ambassade du Vietnam à Chanakyapuri, New Delhi.

Photo : VNA/CVN

L’ambassade couvre une superficie de près de 3.500 m2, comprenant deux catégories : siège social et logement pour le personnel de l’ambassade.

S'exprimant à cette occasion, Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l'État attachaient une importance particulière et prenaient soin du travail diplomatique, en termes de capacité des diplomates, d'installations infrastructurales, de conditions de travail et de régimes pour les cadres et employés des ambassades, y compris celle en Inde.

Il a hautement apprécié les ministères, branches et unités vietnamiens et les amis indiens pour leur soutien à la construction du siège de l'ambassade vietnamienne en Inde.

VNA/CVN