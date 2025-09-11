Les entreprises étrangères prévoient des projets d’envergure à Hung Yên

Hung Yên est en tête des localités du Nord en matière d’attraction des investissements directs étrangers. Grâce à sa position stratégique après la fusion avec la province de Thai Binh, à l’amélioration des infrastructures de transport et d’industrie, ainsi qu’aux politiques d’attraction des investissements, Hung Yên devient une destination prisée par les groupes du Japon, de la République de Corée et de Singapour...

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le Comité populaire de Hung Yên à la fin du mois d’août dernier, Remon Vos, directeur général et également fondateur de la société CTP (Pays-Bas), l’une des entreprises de premier rang en Europe dans le secteur de la logistique et de l’immobilier industriel, a prévu un investissement d’un milliard d'euros au Vietnam dans les prochaines années. Dans ce projet ambitieux, la province de Hung Yên et les localités du Centre sont désignées comme les pôles principaux de cette société pour la construction et le développement de zones industrielles à haute technologie, d’infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement.

Photo : Hung Yên/CVN

Remon Vos a particulièrement apprécié la stratégie de développement industriel de la province de Hung Yên pour la période 2021-2030, avec une perspective jusqu’en 2050, notamment la priorité accordée à la construction synchrone des zones économiques et industrielles afin d’accueillir des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité. Il a exprimé son souhait de renforcer ses investissements dans la province pour le prochain temps.

Haemologic Biotech, une société australienne de la production des équipements médicaux, s’intéresse également à Hung Yên. Michael Gallagher, directeur exécutif d’Haemologic Biotech, est impressionné par les infrastructures industrielles et les services d’assistance accordés par la province vietnamienne. Selon lui, l’installation d’une usine à Hung Yên aidera la société à s’approcher au marché asiatique, diminuer le temps nécessaire pour la logistique et augmenter la compétitivité des produits.

Supports aux investisseurs étrangers

Photo : VNA/CVN

Nguyên Lê Huy, vice-président du Comité populaire de Hung Yên, prend toujours en haute estime les investisseurs étrangers et leur accordera des supports efficaces à leurs activités. "La province met toujours l’accent sur les réformes des procédures administratives, sur l’édifice d’un environnement d’investissement favorable et est prête à accompagner les investisseurs étrangers", a-t-il souligné.

Le dirigeant présente aussi les avantages de la province dont une situation géographique favorable, une ressource humaine abondante, une fourniture électrique stable au service de la production des zones industrielles.

Photo : VNA/CVN

Le "boom" des IDE est une force motrice pour le développement socio-économique de la province de Hung Yên. Durant les sept premiers mois de cette année, la province a attiré plus de 1,33 milliard de dollars d’IDE à travers 91 nouveaux projets, se hissant ainsi au 6e rang national, soit une hausse de plus de 36% par rapport à la même période de l’année dernière.

Au total, la province a recensé 934 projets d’IDE, représentant un capital de plus de 15,85 milliards de dollars, figurant ainsi parmi les dix premières localités du pays. Fait notable, après sa fusion avec la province de Thai Binh, Hung Yên affirme encore davantage son rôle de nouveau centre industriel grâce à ses atouts en matière de connectivité et d’infrastructures. Pour ces atouts, de nombreux grands groupes internationaux tels que Hyundai, Inax, Dorco, Canon, Toto, Sumitomo, entre autres, ont choisi Hung Yên pour s’implanter.

Vân Anh/CVN