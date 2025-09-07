Le Vietnam vise 40 milliards de dollars d’investissements directs étrangers en 2025

Ces derniers temps, on observe un déplacement de la production d’entreprises internationales vers le Vietnam. Le pays cherche à séduire davantage d’investisseurs étrangers, affirmant son rôle central dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le pays a attiré 24,09 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des sept premiers mois de 2025, soit une hausse de 27,3% en glissement annuel, selon les données de l’Office national des statistiques du ministère des Finances. Les IDE décaissés se sont élevés à 13,6 milliards de dollars, en hausse de 8,4% en variation annuelle, un record sur cinq ans. Cette année, le pays vise 40 milliards de dollars d’IDE enregistrés et table sur un décaissement de 24 milliards.

Photo : VNA/CVN

On observe désormais un déplacement marqué de la production vers le Vietnam. Le pays est aujourd’hui le principal site de fabrication mondial de Nike. Selon son rapport annuel pour l’exercice fiscal clos le 31 mai 2025, 51% de ses chaussures y sont produites, loin devant l’Indonésie (28%) et la Chine (17%). Pour les vêtements, le Vietnam assure également 31% de la production, devant la Chine et le Cambodge (15% chacun). Au premier semestre 2025, le pays a exporté pour 12 milliards de dollars de chaussures, en hausse de plus de 10% par rapport à la même période en 2024. Les exportations textiles ont atteint près de 19 milliards de dollars, en augmentation de 12,3% sur un an. Ces chiffres confirment la confiance continue des grandes marques mondiales envers le Vietnam comme site de production et de sourcing.

Malgré les perturbations liées à la pandémie de COVID-19, les flux d’IDE vers le Vietnam ont fait preuve d’une remarquable stabilité : 28,53 milliards de dollars en 2020, 31,15 milliards en 2021, 27,72 milliards en 2022, 39,39 milliards en 2023 et près de 38,23 milliards en 2024. Ce qui impressionne davantage encore, c’est la progression constante des IDE effectivement réalisés : environ 20 milliards de dollars par an en 2020-2021, 22,4 milliards en 2022, 23,18 milliards en 2023 et 25,35 milliards en 2024.

Le pays s’affirme progressivement comme un centre industriel mondial, capable de fournir une vaste gamme de produits compétitifs tant sur le plan des prix que de la qualité. Le Vietnam est aujourd’hui le deuxième exportateur mondial de téléphones et de chaussures, le troisième pour les produits textiles et le cinquième pour les produits en bois. Les grands partenaires commerciaux tels que les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, le Japon ou la République de Corée demeurent les principaux clients des produits “made in Vietnam”.

Une destination sûre et prometteuse

Au 15 juillet 2025, les exportations vietnamiennes atteignaient 239,19 milliards de dollars, en hausse de 30,62 milliards sur un an. La part des entreprises à capitaux étrangers (IDE) dans ces exportations reste prépondérante, atteignant 175,8 milliards de dollars, soit 73,5% du total, avec une hausse de 17,5% sur un an. Cette croissance illustre clairement l’intégration renforcée du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Malgré les tensions commerciales internationales, les multinationales continuent d’investir au Vietnam. C’est le cas du groupe américain Coherent, qui vient d’inaugurer une usine dans la zone industrielle de Nhon Trach (province méridionale de Dông Nai). Gary Kapusta, directeur de la chaîne logistique mondiale du groupe, a souligné le rôle central du Vietnam dans la stratégie industrielle et technologique de Coherent depuis plus de dix ans. Dans le secteur des matériaux de construction, le groupe chinois Huali a décidé d’investir 100 millions de dollars pour ouvrir une deuxième usine à Thai Nguyên, spécialisée dans la fabrication de revêtements de sol destinés à l’exportation.

Le Vietnam demeure une destination idéale pour les investisseurs étrangers. Malgré l’impact des politiques tarifaires américaines, il continue de s’affirmer comme une place attractive pour les IDE, en particulier à moyen et long termes. Selon le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, les flux d’IDE vers le pays restent dynamiques, portés par une stratégie de captation adaptée, une stabilité politique et un climat d’affaires favorable.

De grands Fonds d’investissement comme Dragon Capital et VinaCapital estiment cette mesure prévisible et acceptable, sans effet majeur sur les tendances à moyen et long termes. Plusieurs entreprises étrangères profitent même de la conjoncture pour accélérer l’expansion de leurs capacités au Vietnam, se prémunir contre d’éventuelles hausses tarifaires. Ces initiatives renforcent la stratégie nationale visant à attirer des IDE de qualité, orientés vers les industries à forte valeur ajoutée, avec des technologies avancées et une production durable.

Thê Linh/CVN