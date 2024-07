Le Vietnam se classe deuxième aux Olympiades internationales de chimie 2024

Le Vietnam s'est classé deuxième parmi les 89 pays et territoires participant aux 56es Olympiades internationales de chimie (ICHO), qui se déroulent du 21 au 30 juillet en Arabie saoudite, a annoncé lundi 29 juillet le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Les quatre élèves de l’équipe vietnamienne ont tous remporté des médailles, dont trois d'or et une d'argent.

Cette année, la compétition a réuni 327 candidats pour des examens théorique et pratique, chacun d'une durée de cinq heures. Les examens comportaient plusieurs aspects nouveaux et pertinents, couvrant les applications de la chimie dans l'industrie, le contrôle de la pollution environnementale et les matériaux avancés, exigeant une réflexion complète et des compétences opérationnelles précises.

La Chine est arrivée en tête du classement général des médailles, l'équipe vietnamienne étant à égalité à la deuxième place avec les États-Unis.

De 2020 à 2024, le Vietnam a remporté un total de 20 médailles avec 20 participants aux ICHO, dont 17 d'or et trois d'argent, figurant parmi les trois premières positions.

