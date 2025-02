Les exportations aquatiques devraient atteindre 11 milliards de dollars en 2025

Photo : VNA/CVN

Selon la Direction de la pêche, le Vietnam se concentrera sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la production plutôt que sur l’expansion des zones d’élevage de crevettes et de poissons tra en 2025. La stratégie principale de l’industrie consiste à améliorer la transformation en profondeur pour étendre les chaînes de valeur et réduire les sous-produits, augmentant ainsi la valeur des produits aquatiques. Le secteur continuera de diversifier les espèces aquacoles, comprenant l’anguille, le tilapia, les algues et les mollusques.

Le développement de produits à valeur ajoutée est une stratégie importante pour que le secteur puisse se développer et maintenir sa présence sur les marchés. En particulier, la tendance croissante à produire des sous-produits à partir de matières premières issues de la mer offre une opportunité d’augmenter la valeur tout en adhérant aux principes de l’économie circulaire et en réduisant l’impact environnemental.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, affirme que le secteur présente un énorme potentiel de développement. Pour les produits établis comme les crevettes, le poisson tra et les mollusques, l’accent devrait être mis sur l’augmentation de la productivité, la lutte contre l’utilisation d’antibiotiques et les problèmes de maladies, et le renforcement du contrôle de la qualité des crevettes et des aliments pour animaux afin de garantir la durabilité.

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint de l’Autorité nationale pour la qualité, la transformation et le développement du marché agro-sylvo-aquacole, Lê Thanh Hoa, a noté que même si le chiffre d’affaires à l’exportation du secteur a dépassé les 10 milliards de dollars l’année dernière, une surveillance plus stricte des résidus d’antibiotiques dans les expéditions d’exportation sera cruciale en 2025.

Les États-Unis restent un marché d’exportation vital pour les produits aquatiques vietnamiens, en particulier les crevettes et le poisson tra. Malgré les mesures de défense commerciale, l’inflation et la concurrence féroce des principaux producteurs comme l’Inde, l’Équateur et l’Indonésie, les exportations de crevettes du Vietnam ont maintenu leur compétitivité. Les ventes totales ont atteint près de 3,9 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente.

Le succès est dû à une stratégie de développement de produits à valeur ajoutée et de diversification des produits. Parallèlement, une forte croissance a été observée dans la consommation américaine de filets de poisson tra congelés, de brochettes de poisson tra, de snacks à base de peau de poisson tra et de boulettes de poisson tra en purée.

Photo : VNA/CVN

Une avancée récente a été réalisée lorsque le Vietnam et les États-Unis sont parvenus à une solution bilatérale pour mettre fin aux différends antidumping sur les produits vietnamiens à base de pangasius à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Malgré des réalisations remarquables, le secteur est confronté à des défis redoutables, notamment l’impact du changement climatique et l’intensification de la concurrence des principaux pays producteurs de fruits de mer. Selon les experts du secteur, la hausse des coûts des aliments pour animaux, du carburant et du transport pourrait potentiellement réduire la compétitivité des produits de la pêche vietnamiens sur les marchés internationaux.

VNA/CVN