Le Vietnam progresse davantage dans la lutte contre la pêche INN

Le Vietnam progresse dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) grâce à des solutions globales et drastiques, a déclaré Vu Duyên Hai, directeur adjoint de la Direction de la pêche et de la surveillance des ressources halieutiques du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en marge d’une récente réunion entre le Comité de pilotage national pour la lutte contre la pêche INN et les provinces du Centre en préparation de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE) prévue fin mars, Vu Duyên Hai a indiqué que, sous la direction du Secrétariat du Comité central du Parti et du gouvernement, les systèmes politiques locaux ont adopté des solutions concertées et fortes contre la pêche INN.

Cela a produit des résultats tangibles, notamment en ce qui concerne la gestion des bateaux de pêche "trois non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence) et le contrôle des matières premières importées au Vietnam.

La base de données nationale sur les pêches et le système de surveillance des navires (VMS) ont été finalisés, aidant les localités à superviser leurs flottes. Les données des navires et du VMS ont été rendues transparentes. Ces résultats positifs témoignent des efforts déployés par les localités ces dernières années pour supprimer le carton jaune d’avertissement de la CE, a-t-il déclaré.

Le responsable a précisé que de nombreuses localités ont réalisé des progrès significatifs dans la résolution des problèmes signalés par la CE. Des mesures énergiques ont été prises pour lutter contre les navires qui enfreignent les règles VMS, ne pénètrent pas dans les ports pour décharger conformément à la réglementation ou ne respectent pas les conditions opérationnelles.

L’ancien ministère de l’Agriculture et du Développement rural (aujourd’hui ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) a peaufiné le cadre institutionnel conformément aux recommandations de la Commission européenne, a-t-il poursuivi, ajoutant que les infractions graves ont été sanctionnées avec la plus grande rigueur.

De nombreuses provinces et villes ont adopté des solutions flexibles pour surveiller les flottes de pêche en mer et dans les ports. Auparavant, il était difficile pour les autorités de localiser les navires. Aujourd’hui, grâce aux applications informatiques et à des bases de données bien gérées, toutes les données relatives aux véhicules opérant dans les différentes zones maritimes sont collectées et mises à jour quotidiennement. Lorsqu’une infraction est détectée, les données sont transmises aux autorités locales afin que les forces de l’ordre, en mer et à terre, puissent agir conformément à la réglementation. Grâce à ce suivi étroit et régulier, les pêcheurs ont amélioré leur connaissance du respect de la loi.

Lors de la prochaine inspection, la CE évaluera le système de traçabilité électronique du Vietnam. Bien que la CE prévoie d’appliquer ce système à partir d’octobre 2026, le Vietnam a commencé à le mettre en œuvre en janvier 2024. Les informations sur tous les navires entrant et sortant des ports, ainsi que sur leurs captures, sont mises à jour dans la base de données de traçabilité électronique du Vietnam, a souligné Vu Duyên Hai.

Selon le responsable, la CE apprécie grandement ce système et le recommande au Vietnam. Cependant, le pays se heurte encore à des limitations en matière d’infrastructures informatiques dans les ports de pêche et de capacités d’application des pêcheurs.

En 2025, si les localités consacrent des ressources prioritaires à l’investissement, à la formation et à l’accompagnement des pêcheurs dans l’utilisation de ce système, son application pourrait devenir obligatoire pour tous les navires de pêche. Il s’agit d’une solution durable qui permettra au Vietnam de démontrer facilement sa conformité à la CE. Elle l’aidera non seulement à lever le "carton jaune" de la CE, mais aussi à surmonter tous les obstacles sur les marchés internationaux, a-t-il indiqué.

Actuellement, la délivrance de déclarations de capture et de certificats de capture, nécessaires à la documentation de traçabilité, a été intégrée à la base de données électronique de traçabilité du Vietnam. Ainsi, ces informations sont garanties comme étant véridiques, exactes, objectives et inaltérables.

À ce jour, le Vietnam a déployé des efforts pour répondre aux préoccupations de la CE, ce qui a entraîné des améliorations significatives. Cependant, la manière dont les localités communiquent et synthétisent les informations n’a pas clairement mis en évidence ces changements, a estimé Vu Duyên Hai, ajoutant qu’une assistance leur sera fournie pour les aider à présenter plus clairement leurs progrès à la CE.

Concernant les enjeux sur lesquels les provinces côtières centrales devraient se concentrer dans la lutte contre la pêche INN, il a souligné que les flottes de huit provinces et villes du Centre - Huê, Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoà et Ninh Thuân - se déplacent régulièrement vers les zones de pêche du Nord et du Sud pour y exploiter la pêche.

Pour gérer efficacement les activités de pêche, les localités devraient allouer davantage de ressources, renforcer l’application et la compréhension de la base de données de traçabilité électronique, et intégrer les technologies de l’information à la gestion.

Un autre problème important est que le nombre de petits navires dans les localités centrales reste important, tandis que des quais et des ports privés subsistent à certains endroits. Par conséquent, il convient de mobiliser davantage de personnel pour inspecter et surveiller tous les navires, a déclaré le responsable.

Le Vietnam s’efforce de mettre en œuvre les recommandations de la CE concernant la prévention et le contrôle de la pêche INN, en vue de la levée de l’avertissement "carton jaune".

La CE a émis un avertissement au Vietnam à ce sujet en 2017. Ce "carton jaune" est suivi d’un "carton vert" si les problèmes sont résolus, ou d’un "carton rouge" dans le cas contraire. Ce "carton rouge peut entraîner une interdiction des exportations de produits de la pêche vers l’UE.

