Festival du film italien 2024 à Hanoï

Photo : BTC/CVN

Poursuivant la tradition de promotion de la culture italienne à travers le cinéma, le Festival du film italien 2024 propose six des films les plus récents et emblématiques de réalisateurs italiens, allant du drame à la comédie. Ces films, primés à de nombreux festivals prestigieux en Europe et dans le monde, incarnent l'Italie. À travers des récits oscillant entre réalité et rêve, humour et désespoir, ils offrent un aperçu privilégié de la société italienne moderne, riche et complexe, abordant des sujets politiques, économiques et sociaux pressants tels que la migration et les conditions de travail.

Les films projetés sont les suivants :

- Lundi 23/09 : Io Capitano (Je suis le capitaine) - Réalisateur Matteo Garrone

- Mardi 24/09 : Palazzina Laf (La mineur à froid) - Réalisateur Michele Riondino

- Mercredi 25/09 : Zamora - Réalisateur Neri Marcorè

- Jeudi 26/09 : Quelle’estate con Irene (Mon été avec Irene) - Réalisateur Carlo Sironi

- Vendredi 27/09 : Rapito (Enlevé) - Réalisateur Marco Bellocchio |

- Samedi 28/09 : La chimera (Le rêve impossible) - Réalisatrice Alice Rohrwacher

Photo : Mai Quynh/CVN

Toutes les projections de films (en italien avec sous-titres vietnamiens et anglais) commenceront à 19h30 au Centre national du cinéma (87 rue Lang Ha, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï).

Après chaque projection, il y aura une séance de questions-réponses et une discussion sur le film avec le directeur artistique du Festival du film asiatique de Rome et du Festival du film italien de Hanoï, Antonio Termenini.

Pour recevoir des billets gratuits, le public doit s'inscrire à l'avance sur le lien :

https://forms.gle/2RehtdFonmqaHMD58.

Les billets pourront ensuite être récupérés au Centre de la culture et de la marque de l'Italie, Casa Italia (18 rue Lê Phung Hiêu, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï) à partir du mardi 17 septembre (de 9h30 à 17h00).

Le mercredi 25 septembre à 14h00 se tiendra un talk-show sur le thème "Présenter les films aux festivals internationaux : pourquoi ? et comment ?" avec la participation du directeur artistique Antonio Termenini.

Mai Quynh/CVN