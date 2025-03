La Planification nationale de l'espace maritime mise en oeuvre

>> Vers une gestion et une exploitation durables des ressources maritimes

>> Enjeux cruciaux de la planification nationale de l’espace maritime

>> La Planification nationale de l’espace maritime, une priorité stratégique

Ce plan vise à concrétiser les objectifs et les tâches définis dans la Résolution N° 139/2024/QH15 de l'Assemblée nationale, publiée le 28 juin 2024. Il établit les points décisifs, les orientations, les solutions et les projets nationaux pour garantir une mise en œuvre efficace de la planification.

Photo : VNA/CVN

Il définit une feuille de route ainsi que les ressources nécessaires pour résoudre les conflits liés à l'exploitation des ressources marines, promouvoir le développement des industries maritimes et des infrastructures côtières, et protéger le patrimoine naturel et culturel dans les zones côtières et maritimes du Vietnam. Ce plan vise également à relever les principaux défis, éliminer les obstacles et attirer des investissements pour avancer dans le programme de planification spatiale.

L'une des priorités majeures est l'élaboration et le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique, notamment la révision de la Loi sur les ressources et l'environnement marins et insulaires, ainsi que d'autres lois pertinentes, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des ressources marines et de la protection de l'environnement maritime. Un mécanisme de coordination intersectorielle sera également mis en place pour assurer une gouvernance efficace.

Le plan clarifie l'élaboration des critères et des réglementations pour gérer les zones de chevauchement et de conflit par ordre de priorité dans l'exploitation et l'utilisation de l'espace marin qui n'a pas encore été déterminé dans la planification nationale de l'espace marin. Il prévoit également l'élaboration et la mise en œuvre d'un ensemble de critères politiques pour le développement d'une nation forte et prospère basée sur la mer.

Une attention particulière est accordée à la création d'un système de zonage pour les espaces marins locaux et à la mise en place de politiques favorisant l'énergie propre et renouvelable, ainsi que le développement de nouvelles industries maritimes, en accord avec la stratégie économique marine durable du Vietnam.

Le plan définit des objectifs ambitieux pour le développement du tourisme maritime et insulaire, en mettant l'accent sur la durabilité. Cela comprend le développement de stations balnéaires respectueuses de l'environnement et d'initiatives visant à améliorer le niveau de vie des communautés côtières. Il vise également à préserver les valeurs naturelles, culturelles et historiques de ces régions, tout en protégeant le patrimoine culturel et en soutenant la croissance d'une aquaculture marine durable et à faible émission de carbone.

