Les orages et la grêle reviennent sur les régions montagneuses du Nord

Des violents orages accompagnés de chutes de grêle et de forts vents ont frappé dans la soirée du 26 février la région montagneuse du Nord du Vietnam endommageant des maisons et des récoltes.

Photo : CTV/CVN

Une tempête de grêle s’est abattue durant plus de 10 minutes sur le village de Phieng Lan, commune de Nam Cha, district de Nam Nhun dans la province de Lai Châu, et certaines parties du district de Phu Yên dans la province de Son La.

La tempête, la première de l’année dans la région, devrait se déplacer vers le sud-est, affectant potentiellement des zones telles que Mu Cang Chai dans la province de Yên Bai.

Plus tôt, dans l’après-midi du 21 février, une tempête de grêle a frappé le district de Diên Biên et la ville de Diên Biên Phu après trois mois de temps sec. Au poste-frontière de Tây Trang dans la commune de Na U, district de Diên Biên, une épaisse couche de grêlons a recouvert les routes et les flancs des collines, endommageant de vastes zones de cultures.

Les prévisions météorologiques indiquent qu’au cours des un à deux prochains jours, Diên Biên, Lai Châu, Son La, Lào Cai, Yên Bai et Hà Giang pourraient continuer à connaître des averses et des orages en raison de l’influence des vents d’ouest de niveau supérieur et d’un front froid qui s’intensifie.

Certaines zones peuvent connaître des averses de grêle, des tourbillons, des éclairs et de fortes rafales de vent pendant les orages.

VNA/CVN