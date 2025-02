Hô Chi Minh-Ville : l'intrusion saline atteint des sommets

À l'approche de la saison sèche de 2025, Hô Chi Minh-Ville et les provinces du delta du Mékong subissent les effets de l'intrusion saline, avec des niveaux de salinité à Hô Chi Minh-Ville les plus graves depuis 2019.

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre météorologique et hydrologique du Sud, les données de surveillance des stations à Hô Chi Minh-Ville montrent que le premier épisode de février 2025 a enregistré des niveaux de salinité plus élevés par rapport à ceux des cinq dernières années. La salinité la plus élevée enregistrée lors de cet épisode (les 11 et 12 février 2025, lors de marées faibles) était de 11,13‰ à la station de Mui Nhà Bè.

Plus précisément, les niveaux de salinité les plus élevés enregistrés en février au cours des cinq dernières années à la station de Mui Nhà Bè étaient les suivants : en 2019, 8,95‰ ; en 2021, 10,79‰ ; en 2022, 9,2‰ ; en 2024, 9,7‰.

Par rapport à la même période de 2024, la salinité la plus élevée enregistrée au début de février 2025 a augmenté de 1,43‰ ; elle est plus élevée que celle de 2021 (10,79‰), qui était l'année avec la deuxième intrusion saline la plus grave durant cette période.

De décembre 2024 au début février 2025, la situation d'intrusion saline sur les rivières, canaux et ruisseaux de Hô Chi Minh-Ville a montré une tendance à l'aggravation. La salinité a commencé à augmenter dès décembre 2024, atteignant une valeur maximale de 11,13‰.

Les prévisions des valeurs caractéristiques de la salinité aux stations de Hô Chi Minh-Ville pour la période de mi-février 2025 sont les suivantes :

La station de Mui Nhà Bè montre généralement une variation marquée de la concentration de salinité au cours de la journée. Il est prévu que la salinité à cet endroit atteigne sa valeur maximale de 11,05‰ à mi-février 2025. La salinité la plus élevée au pont de Thủ Thiêm (rivière Saïgon) est d'environ 4,64‰, au ferry de Cat Lai de 7,09‰, et au pont Ông Thin de 7,09‰.

"La situation d'intrusion saline évolue de manière assez complexe, affectant les zones riveraines telles que Mui Nhà Bè, le ferry de Cát Lái, le pont de Thủ Thiêm et le pont Ông Thìn. La tendance à une intrusion saline élevée nécessite un suivi étroit dans les prochains temps afin de mettre en place des solutions pour garantir l'approvisionnement en eau pour la consommation et la production", a recommandé le Centre météorologique et hydrologique de la région du Sud.

Par ailleurs, concernant la prévision de la situation d'intrusion saline dans le delta du Mékong, le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques a indiqué que le niveau de l'eau sur le fleuve Mékong évolue lentement et reste généralement inférieur à la moyenne de plusieurs années.

Le niveau de l'eau sur les fleuves Tiên et Hâu fluctue en fonction des marées. Le niveau d'eau le plus élevé de la semaine à Tân Châu est de 1,55 m, à Châu Đôc de 1,75 m, soit 0,2 à 0,3 m plus élevé que la moyenne de la même période.

Du 11 au 20 février, le niveau de l'eau à la station de Vung Tàu fluctue à un niveau élevé et a tendance à diminuer progressivement. Le pic de marée pendant cette période varie entre 390 et 400 cm, avec les pics de marée apparaissant principalement entre 0h et 3h00 et de 14h00 à 17h00 chaque jour.

Photo : VNA/CVN

Le niveau de l'eau de la marée dans la mer de l'Ouest (station de Rach Gia) entre le 11 et le 20 février fluctue à un niveau élevé et tend à diminuer progressivement. Le pic de marée pendant cette période varie entre 55 et 60 cm, apparaissant généralement entre 3h00 et 6h00 chaque jour.

Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la tendance de l'intrusion saline entre le 11 et le 20 février montre une augmentation importante de l'intrusion saline dans le delta du Mékong jusqu'au 16 février, puis une diminution progressive.

Les niveaux de salinité les plus élevés dans les stations sont inférieurs à ceux de février 2024, sauf dans certaines stations de Cà Mau où la salinité est plus élevée. La profondeur de la limite de salinité de 4‰ dans les principaux estuaires est la suivante : rivière Vàm Co Dông, Vàm Co Tây (plage d'intrusion saline de 45 à 55 km) ; rivière Cua Tiêu, Cua Đai (plage d'intrusion saline de 40 à 45 km) ; rivière Hàm Luông (plage d'intrusion saline de 45 à 55 km) ; rivière Cô Chiên (plage d'intrusion saline de 45 à 55 km) ; fleuve Hâu (plage d'intrusion saline de 45 à 55 km) ; rivière Cai Lon (plage d'intrusion saline de 30 à 40 km).

Les prévisions d'intrusion saline pour la saison sèche 2024-2025 dans le delta du Mékong sont supérieures à la moyenne des années précédentes, mais moins sévères que celles des saisons sèches de 2015-2016 et 2019-2020.

Les épisodes d'intrusion saline élevée dans les estuaires du delta du Mékong devraient se concentrer en février et mars 2025 (du 10 au 16 février ; du 27 février au 4 mars) ; les rivières Vàm Co et Cai Lon en mars et avril 2025 (du 10 au 15 mars ; du 29 mars au 2 avril ; du 27 avril au 1er mai). La situation d'intrusion saline dans le delta du Mékong dépendra des apports en eau provenant du bassin supérieur du fleuve Mékong, des marées de tempête et continuera à fluctuer dans les prochains mois.

Huy Lôc/CVN