Deux espèces de lézards nommées en l'honneur de scientifiques vietnamiens

Des scientifiques de l'Institut d'Écologie et des Ressources biologiques ainsi que de l'Institut de Recherche sur le Génome, appartenant à l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, ont récemment découvert deux nouvelles espèces de lézards.

Ces espèces ont été identifiées dans la Réserve naturelle de Sôp Côp, située dans la province de Son La (Nord), ainsi que dans les provinces de Khanh Hoa et Phu Yên, dans la région du Centre-Sud du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La première espèce, baptisée Scincella truongi Pham, a été découverte dans la Réserve naturelle de Sôp Côp. Elle porte le nom du Professeur, Docteur Nguyễn Quảng Trường, vice-directeur de l'Institut d'Écologie et des Ressources biologiques (Académie des sciences et technologies du Vietnam), en reconnaissance de ses contributions à la recherche et à la conservation des reptiles et amphibiens en Indochine.

La Réserve naturelle de Sôp Côp, dans la province de Sơn La, abrite un total de 99 espèces, comprenant 49 espèces d'amphibiens appartenant à 7 familles et 2 ordres, ainsi que 50 de reptiles appartenant à 16 familles et 2 ordres. Parmi ces espèces, 32 ont été nouvellement enregistrées pour la réserve. De plus, 20 espèces recensées dans cette région nécessitent une conservation prioritaire, dont 8 figurent dans le Décret 84/2021/NĐ-CP, 15 sont inscrites dans le Livre Rouge du Vietnam (2007) et 10 répertoriées dans la Liste Rouge de l'UICN (2022).

Photo : VNA/CVN

La deuxième espèce, nommée Acanthosaura cuongi Ngo, a été découverte dans les provinces de Khanh Hoa et Phu Yên, dans la région du Centre-Sud du Vietnam. Son nom rend hommage au Docteur Phạm Thế Cường, membre du Conseil Scientifique de l'Institut d'Écologie et des Ressources Biologiques (Académie des Sciences et Technologies du Vietnam), pour ses contributions à la recherche et à la conservation des reptiles et amphibiens au Vietnam.

Ces deux nouvelles espèces de lézards ont été officiellement publiées dans les revues scientifiques internationales Zookeys et European Journal of Taxonomy.

« La découverte de deux nouvelles espèces de lézards a fourni des preuves supplémentaires de la diversité faunistique de la réserve naturelle de Sôp Côp, dans la province de Sơn La, ainsi que dans les provinces de Khanh Hoa et Phu Yên, dans la région du Centre-Sud, et de l'importance du Vietnam en tant que centre de diversité en reptiles et amphibiens en Indochine », a déclaré le Dr Phạm Thế Cường.

VNA/CVN