Le Canada veut coopérer avec le Vietnam dans l’énergie renouvelable et l’exploitation minière

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la province canadienne de Saskatchewan, Warren Kaeding a exprimé un intérêt particulier à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables, de l’exploitation et du traitement des minéraux et de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail le 17 février à Hanoï avec le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, le responsable canadien a déclaré apprécier le développement économique du Vietnam ces derniers temps, soulignant de nombreux avantages complémentaires entre sa province et le Vietnam.

Le ministre a également exprimé la volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de l’énergie verte, de l’exploitation minière durable et de la formation professionnelle.

De son côté, le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a proposé aux deux parties de préciser les activités de coopération. Les deux parties ont discuté de la signature du mémorandum de coopération et ont assigné des organes concernés pour travailler spécifiquement sur le contenu du mémorandum. Cela est également cohérent avec les échanges entre le Vietnam et le Canada lors de la 2e session du Comité économique mixte Vietnam - Canada qui s'est tenue en mars 2024 à Hanoï, sur la promotion de la coopération en matière de commerce et d'investissement aux niveaux gouvernemental et provincial.

Saskatchewan est la troisième plus grande province en termes de superficie et la cinquième plus grande économie du Canada. Elle est connue pour son économie basée sur l’agriculture, la foresterie et l’exploitation minière (potasse, uranium, pétrole et gaz).

VNA/CVN