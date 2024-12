Une entreprise danoise va construire un parc de stockage de batteries en Lituanie

Photo : European Energy/CVN

"Nous sommes très satisfaits de cette évolution en Lituanie et de notre initiative dans ce nouveau domaine d'activité commerciale", a déclaré dans un communiqué de presse Tadeusas Konkovskis, vice-président et directeur pays pour la Lituanie chez European Energy.

"Avec ce projet de batteries, notre objectif est de fournir davantage de solutions renouvelables à la région, et d'améliorer l'indépendance énergétique", a-t-il ajouté.

European Energy a par ailleurs indiqué s'être assuré une subvention d'État pour le projet, dont la construction devrait commencer au dernier trimestre 2025.

Au-delà de la Lituanie, la société a annoncé un projet de batteries en Pologne et explore activement des initiatives similaires dans d'autres pays européens, où le stockage d'énergie devient de plus en plus vital pour trouver un équilibre entre la nature intermittente de l'offre et la demande en énergies renouvelables.

Xinhua/VNA/CVN