Le PNUD soutient les solutions plastiques durables au Vietnam

>> Le Vietnam agit pour une communauté sans sacs en plastique

>> Développer le tourisme maritime tout en réduisant les déchets plastiques

>> Supprimer tout plastique à usage unique d’ici 2030

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, chaque année, environ 1,8 million de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans l’environnement, dont 0,28 à 0,73 million de tonnes de déchets sont déversés dans l’océan, mais seulement 27% de ces déchets sont recyclés et utilisés par les installations et les entreprises.

Il convient de mentionner que le traitement et le recyclage des déchets plastiques sont encore limités, car jusqu’à 90% des déchets plastiques sont traités par enfouissement, remplissage et incinération, et que seuls les 10% restants sont recyclés. Des initiatives innovantes sont donc nécessaires pour soutenir la gestion de ce problème.

Prenant la parole lors de la cérémonie de lancement du programme, Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que, selon l’enquête du PNUD, seulement environ 1/3 des solutions innovantes avait le potentiel d’être appliquées et reproduites au Vietnam. Tandis que la plupart des autres initiatives restaient fragmentées et limitées, développées uniquement dans des installations pilotes.

C’est pourquoi le PNUD avait officiellement lancé le Programme d’innovation plastique, une initiative visant à tester et à promouvoir des solutions innovantes pour réduire la production de déchets plastiques, encourager des alternatives durables et promouvoir des activités d’économie circulaire pour lutter contre la pollution plastique.

Photo : VNA/CVN

Le programme vise trois objectifs : trouver des solutions innovantes dans le secteur des plastiques ; contrôler l’ensemble du cycle de vie des plastiques par la recherche et l’utilisation de matériaux alternatifs, l’application de l’écoconception et l’exploitation de nouveaux modèles commerciaux, l’application de technologies avancées, la gestion des déchets et la promotion de mécanismes de recyclage, ainsi que des mécanismes financiers pour cet effort ; et soutenir l’élaboration de cadres politiques pour faciliter l’innovation et développer des solutions efficaces.

Selon Lê Ngoc Tuân, directeur du Département de la coopération internationale, relevant le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, pour faire face au problème de la pollution blanche (pollution environnementale causée par les déchets plastiques et les sacs en nylon), les solutions innovantes jouent un rôle clé. Cependant, l’application de ces solutions nécessitera une feuille de route claire. "C’est pourquoi je prends en haute estime le programme et j’espère qu’il se propagera et atteindra les jeunes chercheurs et scientifiques pour trouver des solutions révolutionnaires pour l’avenir", a déclaré Lê Ngoc Tuân.

Le PNUD et ses partenaires financeront jusqu’à 30.000 dollars six projets gagnants, axés sur des modèles commerciaux innovants pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques, des conseils techniques et de nouvelles technologies pour minimiser les fuites de plastique.

NDEL/VNA/CVN