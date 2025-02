Des animaux sauvages retrouvent leur habitat dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang

Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des espèces du Parc national de Phong Nha-Ke Bang a annoncé avoir achevé la libération dans la nature de plusieurs animaux sauvages rares et précieux, appartenant au groupe IB et IIB, selon le décret 84/2021/ND-CP sur la gestion des plantes et des animaux forestiers menacés, précieux et rares ainsi que la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.