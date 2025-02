Net Zero : des changements vers le "vert" pour répondre aux besoins du marché

Face aux engagements mondiaux en faveur du Net Zero, les entreprises vietnamiennes doivent adopter rapidement des technologies vertes pour rester compétitives. Les experts ont souligné l'importance de la transformation technologique et du renforcement des marques pour stimuler les exportations et répondre aux nouvelles exigences des marchés internationaux.

Photo : Nguyên Tri/CVN

Avec l'objectif Net Zero, plusieurs pays se sont engagés à interdire l’accostage des navires dans les ports qui ne respectent pas les normes écologiques et à refuser l'atterrissage des avions n'ayant pas remplacé au moins 10% de leur carburant par des sources plus propres. Il est donc impératif d’adapter rapidement les technologies de production aux nouvelles exigences du marché. C’est ce qu’a affirmé le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, lors de la cérémonie du 20e anniversaire du Centre de recherche et de développement de la marque du Vietnam et de la 7e édition de la remise des prix aux entreprises vietnamiennes innovantes.

Une exigence pour élever la compétitivité

Selon le vice-ministre Hoàng Minh, de nombreux pays et territoires ont pris des engagements concrets dans le cadre du Net Zero. À l’avenir : Les ports non écologiques seront interdits d'accueil des navires et des conteneurs. Les avions qui ne modifient pas au moins 10% de leur carburant ne seront pas autorisés à atterrir dans certains aéroports.

De même, sur le marché Halal, un œuf vendu à la ferme coûte entre 2.000 et 3.000 dôngs, tandis qu’un œuf certifié Halal peut se vendre 10.000 à 12.000 dôngs.

"Il est indispensable d’adopter rapidement ces nouvelles technologies pour répondre aux besoins du marché, sinon les entreprises vietnamiennes risquent de rencontrer des difficultés. À cet effet, nous avons été mandatés pour créer un fonds d’investissement à risque afin d’accompagner les entreprises et de favoriser leur transformation technologique", a souligné Hoàng Minh.

Le vice-ministre a également pointé du doigt l'absence d’une bourse d’échange technologique au Vietnam, ce qui complique l’accès aux innovations pour les entreprises. Il a insisté sur le fait que le changement des technologies ne doit pas être uniquement la responsabilité des entreprises, mais aussi celle des autorités publiques, qui doivent garantir un cadre favorable et un soutien financier.

Promouvoir la marque pour mieux exporter

La présidente du Conseil du Centre de recherche et de développement de la marque Vietnam, Phan Thi My Yên, a souligné que pour accroître les exportations vers les États-Unis et d’autres marchés, il est impératif de renforcer la construction de marques et de créer des centres de présentation des produits vietnamiens à l'étranger.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

"Le Vietnam possède d'importantes ressources en matières premières, et ses produits commencent à s’imposer sur le marché international. En particulier, avec l’élection de Donald Trump, le commerce avec les États-Unis pourrait devenir un atout stratégique pour le Vietnam. Nous prévoyons donc une forte augmentation des exportations vietnamiennes vers les États-Unis dans un avenir proche", a-t-elle affirmé.

Investir dans la transformation technologique

La présidente du Conseil du Centre de recherche et de développement de la marque Vietnam a également annoncé qu'en 2025, son organisation intensifiera la coopération avec les collectivités locales pour organiser un forum sur la promotion du commerce avec les États-Unis, afin de faciliter l’exportation des produits OCOP (À chaque commune son produit/One Commune, One Product).

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de l’exportation de salanganes (nids d’hirondelles), le Pdg de Yên Sào Khanh Hòa, Nguyên Thanh Hai, a souligné que la qualité du yên sào (nids de salanganes) vietnamien est supérieure à celle de nombreux autres pays et territoires, mais que le manque d'investissement en branding et en innovation technologique freine encore son potentiel à l'international.

"Avec une stratégie d’investissement appropriée, le Vietnam peut devenir un leader mondial dans la production de nids d’hirondelles. En 2025, nous mettrons l’accent sur la numérisation et la transformation en profondeur pour augmenter nos exportations, notamment vers la Chine", a déclaré le Pdg de Yên Sào Khanh Hòa.

De même, la société Minh Nhât Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), qui a réussi à exporter deux conteneurs de tofu fermenté (cháo) vers les États-Unis en 2024, prévoit de se rendre aux États-Unis début 2025 pour promouvoir ses produits, participer à des foires-expositions et collaborer avec les autorités locales afin d'introduire davantage de produits OCOP sur le marché américain.

Au cours des 20 dernières années, en plus d’aider les entreprises à construire leur marque, le Centre de recherche et de développement de la marque Vietnam a organisé des centaines de prix et de cérémonies de reconnaissance, contribuant à stimuler l’application des sciences et des technologies dans la production, tout en augmentant la valeur ajoutée des produits vietnamiens.

Nguyên Tri - Câm Sa/CVN