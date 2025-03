Conservation de la faune marine dans le district insulaire de Bach Long Vi

Photo : QDND/CVN

En l'espace d'une décennie, l'écosystème marin entourant l'île a connu une restauration progressive. La population locale, désormais sensibilisée aux enjeux environnementaux, s'investit activement dans la conservation, garantissant ainsi une exploitation durable des ressources halieutiques.

Bach Long Vi est l’un des huit principaux sites de pêche du golfe du Bac Bô, avec une superficie de 1.500 milles marins carrés et une réserve de poissons estimée à 78.000 tonnes.

Cependant, la surpêche et les méthodes destructrices ont gravement affecté l’environnement marin. La création de la Réserve vise à protéger et restaurer cet écosystème.S'étendant sur plus de 27.000 ha, la Réserve marine de Bach Long Vi est structurée en zones de protection intégrale, de restauration écologique et de développement durable. Lê Van Ngoc, agent de la Réserve, souligne : "Ce sanctuaire marin abrite des espèces précieuses telles que les holothuries et diverses conques, ainsi que des récifs coralliens et des herbiers marins d'une grande richesse. Depuis la création de la Réserve, nous observons une nette augmentation des populations de crevettes et de poissons. Nos équipes, en collaboration avec les forces de surveillance des pêches, effectuent des patrouilles régulières afin de garantir la protection de ce patrimoine naturel".

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Si Bac, pêcheur depuis plus de 20 ans à Bach Long Vi, la pêche illicite par électrochocs et explosifs était autrefois répandue, entraînant un grave déclin des ressources marines. Grâce aux actions des autorités et à la sensibilisation, ces pratiques ont été éradiquées. Nguyên Si Bac et d’autres pêcheurs participent volontairement aux patrouilles maritimes pour protéger la Réserve. "Nous patrouillons jour et nuit pour rappeler aux habitants qu’il est interdit de pêcher dans la Réserve pendant la saison de reproduction et de capturer certaines espèces comme les ormeaux et les holothuries", explique-t-il.

Aujourd’hui, les eaux de Bach Long Vi comptent 395 espèces réparties en 229 genres et 105 familles, incluant des poissons à haute valeur économique. La Réserve abrite également 94 espèces de coraux, 227 de phytoplancton et 110 de zooplancton.Afin de renforcer la conservation, les autorités appliquent rigoureusement la Loi sur les produits aquatiques de 2017 et mènent des campagnes de sensibilisation ciblées.

En 2024, la Surveillance des pêches de la région 1 a sanctionné cinq infractions, infligeant des amendes d'un montant total de plus de 144 millions de dôngs. Des actions de sensibilisation sont menées régulièrement auprès des habitants, à travers des événements mensuels et la distribution de brochures informatives, afin de promouvoir une pêche responsable et durable.

Ces efforts conjugués permettent à Bach Long Vi de maintenir son rôle de pôle stratégique pour la pêche et la logistique dans le golfe du Bac Bô, soutenant ainsi le développement économique local tout en assurant la sauvegarde des ressources marines.

Nguyên Tiên Dung, vice-directeur de la Surveillance des pêches de la région 1, affirme que les patrouilles de surveillance et les sanctions à l'encontre des pratiques de pêche illicites seront intensifiées. Parallèlement, des actions de sensibilisation seront renforcées afin de mieux informer les populations sur l'importance cruciale de la conservation des ressources marines.

VNA/CVN