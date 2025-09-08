L’industrie de transformation, clé de voûte de la percée d’exportation

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) prévoit que le chiffre d’affaires des importations et des exportations du Vietnam pourrait atteindre 800 milliards de dollars cette année, un record et une première pour le pays, contre 786 milliards de dollars l’année dernière.

Les données publiées par l’Office national des statistiques, dépendant du ministère des Finances, montrent que le chiffre d’affaires total des importations et des exportations du Vietnam a atteint 597,93 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, en hausse de 16,3% sur un an. La balance commerciale a enregistré un excédent de 13,99 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires à l’exportation a été estimé à 43,39 milliards de dollars le mois dernier seulement, en hausse de 2,6% par rapport à juillet et de 14,5% par rapport à l’année précédente.

Le pays a généré 305,96 milliards de dollars d’exportations de biens entre janvier et août, soit une croissance de 14,8% en glissement annuel. Au total, 29 produits d’exportation ont dépassé le milliard de dollars, dont sept ont dépassé les 10 milliards de dollars.

La forte croissance des exportations vietnamiennes repose principalement sur deux groupes de produits : les produits agricoles et aquatiques et l’industrie de transformation. Ces deux secteurs sont considérés comme des piliers essentiels, alliant harmonieusement atouts naturels, traditions de production et efforts d’innovation technologique et de développement de l’image de marque des entreprises.

Dans le secteur agricole, le café a conservé une place prépondérante avec une production de 1,4 million de tonnes et un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars. Le Vietnam conserve son rôle de premier exportateur mondial de robusta, tout en promouvant les exportations de café transformé et de café instantané, augmentant ainsi la valeur ajoutée. Le poivre a également fait forte impression avec un chiffre d’affaires estimé à 3,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 18% sur la même période, démontrant le potentiel d’une industrie qui a connu de nombreuses fluctuations.

L’un des points forts est le riz. Pendant plusieurs mois consécutifs, les exportations de riz ont maintenu une croissance fulgurante, confirmant sa deuxième place mondiale.

Des variétés de riz de spécialité telles que ST24 et ST25 ont permis au Vietnam non seulement d’exporter massivement, mais aussi d’exporter du riz de marque savoureux, conquérant même des marchés exigeants comme les États-Unis, l’UE et le Japon. Ce succès témoigne également d’une évolution importante : de la vente de produits bruts, le riz vietnamien s’oriente vers la création d’une marque nationale.

L’aquaculture a également enregistré des résultats positifs, avec un chiffre d’affaires de 7,16 milliards de dollars sur huit mois, soit une hausse de plus de 13% par rapport à la même période.

Les principaux produits aquatiques, tels que les crevettes, le pangasius, le thon, le calmar et le poulpe, continuent de dominer le marché international. Le pangasius, produit typique du delta du Mékong, en particulier, affirme la marque "poisson national", apportant des devises et créant des millions d’emplois.

De nombreuses entreprises du secteur des produits aquatiques ont intensifié leurs investissements dans les technologies de transformation en profondeur, diversifiant leurs produits des filets congelés et des crevettes cuites à la vapeur au collagène, à la gélatine et à l’huile de poisson. Cela permet aux produits aquatiques vietnamiens de ne pas se limiter aux matières premières, mais de s’étendre progressivement à des produits raffinés à haute valeur ajoutée.

Si les produits agricoles et aquatiques constituent des atouts naturels, l’industrie de transformation est considérée comme la clé de voûte de la percée du Vietnam dans les exportations. Les données du ministère de l’Industrie et du Commerce montrent qu’une série de produits industriels transformés ont connu une forte croissance.

La croissance de l’industrie de transformation s’explique par de multiples facteurs. Les entreprises ont massivement investi dans les technologies de production, appliqué les normes internationales, promu le design et développé leurs propres marques.

Parallèlement, le Vietnam a su tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA et le RCEP pour ouvrir son marché, réduire les barrières tarifaires et accroître sa compétitivité. Au-delà de la transformation, de nombreuses entreprises ont intégré la chaîne de valeur mondiale en développant des produits exclusifs répondant aux besoins des consommateurs haut de gamme et respectueux de l’environnement.

