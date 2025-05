Le Vietnam se dit prêt à soutenir les négociations sur la réforme de l'OMC

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên a eu une réunion avec la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, le 15 mai en République de Corée.

>> L'OMC tiendra des consultations informelles sur l'impact des tensions commerciales

>> Le Vietnam participe aux réunions de l’OMC sur la défense commerciale

Photo : ministère de l'Industrie et du Commerce

Le Vietnam est disposé à coopérer étroitement avec les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour faire avancer les discussions sur les initiatives et les solutions visant à réformer l'organisation commerciale mondiale, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors d'une réunion avec la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, le 15 mai en République de Corée.

Lors de cette réunion, tenue en marge de la 31e réunion des ministres du Commerce de l'APEC à Jeju, Nguyên Hông Diên a affirmé le respect et le soutien constants du Vietnam au système commercial multilatéral.

Il a exhorté l'OMC à renforcer son rôle central dans le maintien de l'ordre commercial mondial et a souligné l'importance d'un strict respect des engagements internationaux.

Le ministre a également appelé à une réforme globale de l'organisation afin de renforcer son rôle et sa capacité d'adaptation dans un contexte économique mondial en pleine mutation.

En réponse, la Directrice générale Okonjo-Iweala a salué la position et les propositions du Vietnam. Elle s'est dite confiante que, grâce aux efforts concertés et à l'étroite collaboration entre les États membres, la 14e Conférence ministérielle de l'OMC (CM14), prévue en mars 2026 au Cameroun, produirait des résultats substantiels, contribuant à promouvoir le rôle de l'organisation dans le commerce mondial et bénéficiant à tous les membres.

Les deux parties ont partagé leur optimisme quant à la conclusion d'accords lors de la réunion de la RMT pour stimuler la croissance économique des économies membres.

VNA/CVN