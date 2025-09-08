Voyage savoureux à travers le pays au Centre d’exposition du Vietnam

Les 34 provinces et villes ont dévoilé leur richesse culturelle et touristique à travers les stands soigneusement conçus à l’Exposition des réalisations nationales, du 28 août au 5 septembre, au Centre d’exposition du Vietnam (VEC) dans la commune de Dông Anh, à Hanoi.

Les visiteurs peuvent "toucher et ressentir" chaque région à travers des images, des objets avec l’aide des technologies capables générer des visuels immersifs pour prévisualiser des destinations pour découvrir et mieux comprendre l’histoire, l’identité et le potentiel de développement de chaque localité.

Dans l’espace de la province de Ninh Binh, plus de 500 images, documents et produits locaux typiques sont présenté dans 10 zones thématiques, sur une superficie de 645 m², mettant en lumière l’ancienne capitale sous divers angles : histoire, géographie, population, réalisations économiques, culturelles et sociales.

Pour le bonheur des visiteurs, des artistes interprètent des formes d’art traditionnel telles que : le chèo (théâtre populaire), le hat xâm (chant des aveugles), le hat van ou châu van (accompagnant les offices médiumniques), le chant dit Dam de Quyên Son et le trông quân (chant alterné au tambourin).

Cerise sur le gâteau, une maquette des vestiges et patrimoines avec, au centre, la Salle de la collection de sutras, haute de 5 m, d’où partent cinq axes principaux reliant 12 sites emblématiques de la province de Ninh Binh après sa fusion avec les provinces de Hà Nam et Nam Dinh.

Ces sites comprennent l’ancienne capitale de Hoa Lu, le complexe paysager de Tràng An inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la pagode Tam Chuc, la forêt de Cuc Phuong, le complexe de temples bouddhistes Bai Dinh, le complexe d’architecture religieuse Phu Dây, le temple des rois Trân, la cathédrale de Phat Diêm…

Les produits OCOP, l’artisanat traditionnel, ainsi que les publications, les livres photo, les cartes postales... sont présentés comme des «petites portes» conduisant les visiteurs au plus près de la beauté des gens, de l’identité et du potentiel touristique et économique de la localité.

Le voyage se poursuir avec l’espace de la province de Lâm Dông, un véritable "jardin des Hauts plateaux du Centre" en miniature, un lieu où convergent les multiples couleurs culturelles typiques d’une immense région de plus de 24.000 km² avec plus de 3,8 millions d’habitants.

Sous le thème "Mille fleurs, mer bleue, grande forêt", l’espace est divisé en plusieurs zones présentant l’histoire, les habitants, les paysages et les produits locaux typiques, de l’écotourisme à l’agriculture de pointe en passant par l’industrie de la transformation.

En point d’orgue, un jardin de fleurs fraîches, transporté directement de Dà Lat à Hanoi, fascine petits et grands. Des documents sur la culture des minorités ethniques, des costumes, des instruments de musique aux images de la vie communautaire, racontent des "histoires visuelles" sur l’échange culturel entre la forêt, la mer et les hautes terres.

Technologies modernes

Des espaces culturels des provinces du Nord aux célèbres patrimoines de l’ancienne capitale de Hoa Lu, en passant par la région ensoleillée et venteuse du Centre et le fertile Delta du Mékong, l’exposition des réalisations nationales propose une traversée fascinante du Vietnam.

L’un des points forts de cet événement réside dans l’application de technologies modernes et la présentation de nombreuses idées scénographiques créatives, proposées pour la première fois dans une exposition d’envergure nationale.

La réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les écrans tactiles interactifs, les maquettes 3D et les projections multimédias seront intégrées de manière homogène dans les espaces d’exposition, permettant au public non seulement d’observer, mais aussi d’interagir directement, de découvrir et de vivre l’expérience.

